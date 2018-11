En el Andén Pacífico las reglas las ponen los ilegales

Por las calles de Iscuandé, Nariño, María Teresa Arcila se gana la vida vendiendo rifas en una cartulina de color verde. Para hacerse el día, debe vender mínimo 100 números a 2.000 pesos para que le queden $20 mil. Con estos debe comprar una libra de arroz, $3.000 de huesos de pescado, pagar la EPS y enviar a su hija de trece años a estudiar.

Pero hace una semana que la venta ha sido poca y la deuda que se acumula con cada noche que llega, le agobia en su rancho de madera. María no ha vendido no porque no quiera, sino porque en este municipio ribereño del río Iscuandé, los grupos milicianos del Eln, las disidencias de las Farc y de los “paramilitares” rondan los caseríos de civil y armados, y si ven a alguien desconocido, “entra al territorio, pero no sale”.

Además, le cobran por cada boleta vendida, lo que no le deja para llevar el pan a su mesa, o como pasa en Guapi, donde los ilegales les cobran extorsiones a todos los comerciantes y por productos de la canasta básica como el huevo, deben pagar un impuesto a los grupos armados.

El secretario de Gobierno de Iscuandé, Simón Estupiñán, dice que esta situación es como un león dormido. “Sabemos que están pero no podemos decir quiénes son, pero están. Hemos manifestado que se intensifique el pie de fuerza para dormir tranquilos, tenemos 15 ó 16 policías y eso es poco”, dice el funcionario.

La llegada de bandas criminales y ahora los grupos nacidos tras la desmovilización de las Farc no es un asunto nuevo. La Defensoría del Pueblo y la Personería han recibido denuncias desde hace más de nueve años. Desde 2008 ha lanzado alertas tempranas que dejan en evidencia el copamiento de territorios dejados por las Farc, por estos grupos que confinan a la gente en el territorio y les cobran, incluso, por sacar sus productos al río para venderlos.

Son documentos que reciben las denuncias de los habitantes en los que han quedado plasmados la llegada gradual de las bacrim como el Clan Úsuga o Agc. Los testimonios recogidos por la Defensoría y otras Ong señalan que desde 2012 se incrementó la presencia de estos hombres armados, pero en 2017 y 2018 los han visto movilizarse en canoas y pangas por grupos.

Carlos Negret, defensor del pueblo, realizó un recorrido de siete días por el Andén Pacífico y corroboró las denuncias de las comunidades, afectadas por el accionar de estos grupos ilegales.

“Hemos recibido las denuncias de reclutamiento, confinamiento y desplazamiento de estas comunidades alejadas. Con esas denuncias hemos hecho un llamado al Gobierno para que la institucionalidad se haga presente en el territorio y buscar soluciones a estos problemas”, enfatizó el defensor Negret.

A él le llegaron las quejas de María Teresa, del líder de Guapi y de Joaquina, quien desde que le duele el corazón por la lejanía de su hijo exiliado por los fusiles, no quiere volver a arrancarle el oro al río.