En las calles, Colombia rechazó el terrorismo

La mayoría de los sectores sociales se vio representada en las marchas de ayer, que vistieron de blanco a las principales ciudades.

El rechazo al acto terrorista que enluta al país, ocurrido el jueves pasado en la Escuela de Cadetes General Francisco de Paula Santander, alma mater de la Policía Nacional, alzó la voz de cientos de colombianos que se volcaron a las calles de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Sincelejo, Valledupar, Riohacha, Bucaramanga, Ibagué, Neiva, Cúcuta, Santa Marta, Villavicencio y Cartagena.

Las fotografías de los 21 jóvenes fallecidos, pancartas en honor a las víctimas del conflicto y a los líderes sociales asesinados, varias banderas de Colombia y muchas más blancas, fueron la constante en las cuadras por las que pasaron los manifestantes, que a una sola voz gritaban “¡No al terrorismo!” y “¡la vida es sagrada!”.

En Medellín, el alcalde Federico Gutiérrez encabezó la marcha que inició en el Parque de Los Deseos. El mandatario manifestó que la ciudad le dijo, una vez más, “no al terrorismo. Medellín marcha por la vida. Un hecho tan triste como estos no puede pasar desapercibido. Estamos como país unidos, más allá de una administración municipal, más allá de un partido político, marchamos por la vida”.

Entretanto, en Bogotá, el presidente Iván Duque, acompañado por su esposa María Juliana Ruiz, dijo durante la marcha que “nosotros todos tenemos dolor, tenemos el corazón arrugado, pero también tenemos el deseo de honrar a nuestros héroes, porque honrar su memoria significa rechazar la violencia, rechazar el terrorismo y unirnos como país”.

La convocatoria alcanzó a líderes políticos de todos los colores: los expresidentes Juan Manuel Santos, Álvaro Uribe Vélez, Andrés Pastrana, Ernesto Samper y sus familias. También marcharon Sergio Fajardo, Antonio Navarro, Claudia López, Jorge Robledo y Ángela María Robledo, quienes fueron protagonistas de la más reciente campaña presidencial, y varios líderes de opinión. Quien no estuvo fue Gustavo Petro, y en su cuenta de Twitter explicó: “los respeto en su marcha, pero estaré en la que provoque la paz y no la guerra”.

Santos, expresidente y Nobel de Paz, aseguró mientras marchaba: “estoy muy complacido de ver que el país entero, sin importar su origen político, está unido en torno a la buena causa de decir no a la violencia, no al terrorismo”.

El expresidente Uribe, desde Montería, convocó a la ciudadanía y expresó que: “en este acto de solidaridad con los policías de la Patria, recordamos que las democracias deben proteger a sus soldados y sus policías, quererlos, impedir que los maltraten. La paz y la unidad nacional surgen de darles seguridad y bienestar a todos los ciudadanos.

A la par del “mar” de gente que se mezcló al unísono con los líderes políticos del país, una silla de ruedas era llevada por un hombre de edad, quien portaba un afiche que decía: “Desde el cielo 21 héroes de la Patria van a proteger a 48 millones de colombianos de los actos de terrorismo. Basta ya, basta ya”.

El autor de esta muestra de solidaridad era Luis Eduardo Olarte, un asistente más a la marcha y amigo de víctimas del secuestro, y quien expresó que cuando escuchó del atentado tuvo que pellizcarse porque creyó que todo era un sueño del pasado.

“Mi mamá me enseñó a ser solidario. Repudio el acto que se cometió, el terminar con esos muchachos que hasta ahora estaban empezando a vivir. No más secuestros, no más familiares muriendo de pena moral por la pérdida de un hijo en manos de la guerra”.

Carteles como los de Luis Eduardo fueron quedando uno a uno en el piso de la Plaza de Bolívar como un tapete, mientras que en la catedral Primada de Bogotá se realizaba una misa. Con rosarios, pañuelos y flores blancas los colombianos dijeron una vez más no al terrorismo. Con abrazos y un “Dios los proteja” los policías fueron honrados por su labor.

Al analizar las reacciones polarizantes sobre la marcha, el experto en conflicto y docente de la Universidad Nacional Carlos Medina, explicó que el contexto político en el que se produce el atentado hace que las posibilidades de acudir al espíritu nacional sean complejas, “porque se presenta una serie de asesinatos de líderes y frente a eso la opinión pública se viene expresando, pero no hay soluciones”. Indicó que la marcha se da en medio de los cuestionamientos a la Fiscalía por los hechos de corrupción con Odebrecht “y es la misma institución que investiga el atentado” .