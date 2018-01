Movilidad en Bogotá colapsó por protesta de motociclistas y amenaza con repetirse

“Esa prohibición lo que hace es que retroceder años en los que se ha intentado trabajar con el gremio para mayores beneficios, nosotros no podemos seguir copiando medidas de otras ciudades cuando no podemos hacer las de Bogotá, acá hay que aumentar es el pie de fuerza, pensar en leyes más drásticas para todos los delincuentes, nosotros no somos vándalos como nos quieren hacer ver”, señaló Miguel Forero, líder de los motociclistas.

Por su parte, el Piloto de motociclismo, Tatán Mejía a través de su cuenta de Facebook se refirió a la medida de prohibición afirmando que el problema no radica en los motociclistas sino en los representantes políticos.

“El problema son ustedes señores líderes que se están robando la plata de nuestro país (...) si esa plata que se están robando la repartieran en lo que debe ser pues nuestro pueblo no se estaría muriendo de hambre y no tendría que salir a robar, entonces no les echen la culpa a los parrilleros o a los moteros, la culpa la tienen ustedes por tener tanta corrupción. La solución no es quitar a los acompañantes de las motos, la solución está en que ustedes dejen de robar”, manifestó el deportista.

Finalmente, la Policía anunció que investigará a los uniformados que cometieron abusos en contra de los motociclistas durante la jornada de protestas y los motociclistas anunciaron que continuaran con las protestas hasta que sean escuchados, mientras que el Distrito informó que estudia reunirse con ellos la próxima semana, sin embargo, en medio de las movilizaciones, las autoridades impusieron más de 200 fotomultas y 170 comparendos e inmovilizaron a patios 67 motos.