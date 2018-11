Así fue la pelea entre el alcalde de Bucaramanga y un concejal

Un video de 1 minuto y 27 minutos registra la acalorada discusión registrada entre el alcalde de Bucamaranga, Rodolfo Hernández, y el concejal Jhon Claro, alrededor de una moción de censura que se adelanta en el Concejo de la capital de Santander, contra la secretaria de Hacienda de esta ciudad, Olga Chacón.

Según reporta el diario Vanguardia, de la capital de Santander, el encuentro terminó en agresiones, tal y como se ve al final del video.

La moción de censura

De acuerdo con los concejales de la bancada mayoritaria, opositores al gobierno de Hernández, la moción de censura en contra de la Secretaria de Hacienda, Olga Chacón, está motivada en la extralimitación de funciones en la que habría incurrido la funcionaria al realizar el cobro del impuesto de Industria y Comercio a trabajadores que ejercen profesiones liberales en Bucaramanga, sin contar con la aprobación previa del Concejo.

“La Secretaria de manera abusiva implementó el cobro de impuesto de Industria y Comercio a profesionales liberales sin que esto esté permitido en el Estatuto Tributario del municipio, el cual no ha sido modificado por el Concejo”, argumentó el concejal liberal Wilson Mora.

La defensa

Por su parte, la Secretaria de Hacienda municipal, Olga Chacón, además de advertir irregularidades en el trámite de la moción de censura en su contra, desestimó las acusaciones que levanta la coalición mayoritaria del Concejo y con la que argumentan la necesidad de la declaratoria de insubsistencia de su cargo.

“La Secretaria de Hacienda no ha adoptado ningún tributo, conforme se afirma en la motivación de la proposición de moción de censura, resultando falso el argumento. No existe, por cuanto así no ocurrió, ninguna adopción de ningún impuesto realizado por la Secretaría de Hacienda que no esté contemplado en las normas locales, concordantes con las normas nacionales”, señaló Chacón.