A la EPS Medimás la venderían a inversionistas extranjeros

La EPS Medimás tendría participación de inversionistas norteamericanos. Así se conoció este viernes, luego de que se filtrara la información, que fue confirmada por EL COLOMBIANO con funcionarios de la EPS y con Ángela María Echeverry, agente liquidadora de Saludcoop.

Según fuentes consultadas en la EPS, se trataría de “una inyección de capital extranjero”, aclarando que no sería “una venta total de la entidad” y que, además, durante este viernes se emitirá un comunicado de prensa para aclarar las dudas.

La agente liquidadora, en diálogo con este diario, explicó que aún no hay una negociación, sino que se trata de conversaciones entre las partes. “No hay nada finiquitado”, dijo Echeverry, al reconocer que sí “hay un interés en adquirir activos y estamos en negociaciones, pero no se ha cerrado”.

Al indagarle qué sucedería con los afiliados a esta EPS, con cerca de cuatro millones de colombianos en sus filas, manifestó que, si se da la negociación, se convertiría en una buena noticia, porque “se descongestionaría el sistema”.

Agregó que dicha descongestión sería una realidad, pues los inversores que lleguen se encargarían de capitalizar la EPS, pagarían pasivos, comprarían clínicas y las reabrirían. En pocas palabras, según la agente, “harían todo lo que debió haber hecho Medimás, lo que mejoraría la prestación del servicio”.

Pese a que no dio una cifra alrededor de esta negociación, la liquidadora hizo énfasis en el interés de vender, para lo cual “estamos perfeccionando la venta. No es prudente hablar de una cifra, porque aún no hay una oferta vinculante, entonces, por ahora, no hay una cifra para dar a conocer”, concluyó Echeverry.

Ahora, hay que recordar que la EPS Medimás empezó operaciones el 1 de agosto de 2017, luego de haber comprado en cerca de 1,6 billones a la extinta EPs Cafesalud. Sin embargo, desde el principio de su operación tuvo dificultades, pues heredó las dificultades de Cafesalud, tales como quejas, peticiones y reclamos por encima de cinco mil mensuales, tutelas y procedimientos con especialistas que estaban represadas.

Por ejemplo, en noviembre pasado, la EPS se ubicó en el primer lugar del ranking de la Superintendencia Nacional de Salud, que escala a las EPS con más quejas, al finalizar el mes con 7.909 quejas, para una tasa de 2,6 quejas por cada mil afiliados en el régimen contributivo, y de 1.665 quejas en el subsidiado, con una tasa de 1,7 por cada mil afiliados.