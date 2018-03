Eutanasia a menores de edad, casi lista en Colombia

La bioeticista Carmenza Ochoa Uribe , directora de la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente, sostiene que es un paso “muy importante y representa un avance para la sociedad”. Además, destaca que la regulación debe contener las salvaguardias para que no se vulneren los derechos de los menores de edad. “También se requiere de un acompañamiento espiritual, medicinal y desde el punto de vista médico, para que los padres y la familia conozcan cuál es la enfermedad que tiene el niño y las opciones frente a su dignidad como paciente”.

La psicóloga Francia Correa asegura que los niños o adolescentes no están en capacidad de tomar la decisión de no vivir más y que en cualquier caso, primarán los argumentos que tengan los padres. Además, indica que el Gobierno debe hacer lo que sea necesario para garantizarles los derechos a los menores, teniendo en cuenta que el principal derecho que se debe proteger es el de la vida. “Pedirle a un niño que analice esta posibilidad es inviable, porque esa persona no tiene los criterios para asumirla”.