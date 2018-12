Por inasistencia, excongresista Elías Méndez pierde su investidura

El Consejo de Estado decretó la pérdida de investidura del exrepresentante a la Cámara por el departamento de Córdoba Raymundo Elías Méndez, por no asistir a más de seis plenarias en el Congreso, donde fueron votados importantes proyectos de ley y actos legislativos.

A juicio del demandante, el militante del partido de la U durante 2014 y 2018 mientras se registró su periodo constitucional, inasistió o asistió y luego se ausentó de las sesiones que se registraron entre agosto y diciembre de 2014.

En ese caso el demandante aseguró que se evidencia un incumplimiento sistemático de los deberes que debía cumplir como miembro del Congreso de la República y que se comprometió a cumplir una vez fue elegido como miembro de dicho partido.

El exrepresentante presentó una acción de nulidad contra esa demanda, en razón a que los hechos no fueron como los expresó el demandante. En muchas ocasiones, dijo el demandado, presentó excusas para no asistir y muchas plenarias no se llevaron a cabo incluso luego de que se instalaron.

Para el Consejo de Estado, “la respuesta es negativa. La razón es, que la inasistencia a reuniones plenarias en las que se voten proyectos de acto legislativo, ley o mociones de censura, debe ser excepcional”.

Además de ello, la Sala que estudió la demanda consideró que las inasistencias de Elías Méndez fueron “intencionales” y, por consiguiente, el representante a la Cámara Raymundo Elías Méndez Bechara, incurrió en la causal de pérdida de investidura.