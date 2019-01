Exfiscal Moreno no tiene un “plan retorno”

Por su parte, el exministro J uan Carlos Esguerra, afirma que “los acuerdos para la extradición son claros, el gobierno colombiano los envía con claro compromiso de que, cumplida la pena, deben regresar. Resulta sorprendente que, en casos muy importantes, no está sucediendo así. Hay que ajustarse los pantalones y pedir el envío del señor Moreno a Colombia”.

Pagar una pena irrisoria en Estados Unidos y quedarse en ese país para no responder por los delitos cometidos en Colombia es la premisa del exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno , a quien la justicia de ese país lo condenó a 48 meses de cárcel (4 años), de los cuales ya pagó 19. Así las cosas, solo le quedarían 29 meses de prisión.

El asunto en la práctica es que Moreno en Estados Unidos solo está respondiendo por lavado de activos y en Colombia es esperado para que cumpla con el acuerdo con la Fiscalía de, a cambio de dar información, sería condenado solo por los delitos de concusión y utilización indebida de información privilegiada, relegando, de este modo los cargos de concierto para delinquir y tráfico de influencias.

No obstante, este acuerdo que le significaría una pena de 4 años 40 meses y 15 días, podría ser un saludo a la bandera si en Estados Unidos le es otorgado el asilo. Sobre este acuerdo Esguerra asegura que “Moreno no puede llegar a buscar, además, no cumplir con lo que ya prometió a la justicia. El acuerdo se mantiene en firme siempre y cuando cumpla, de lo contrario, debe ser juzgado conforme a lo que dice la ley”.

El asunto de fondo, a juicio del exministro Gómez Méndez es que “la extradición dejó de ser el coco para los delincuentes, recuerde usted lo que decía Pablo Escobar ‘es mejor una tumba en Colombia que una celda en Estados Unidos’. Ahora llegan a acuerdos con la justicia y las condenas resultan infinitamente menores a la que tendrían que pagar en Colombia” .