Fenalco y Gobierno chocan por plata de salud

La puja es la siguiente: un paciente va a reclamar un medicamento en la farmacia de su EPS que, posteriormente, debe ser cancelado por el Gobierno (la Adres). Lo que está sucediendo es que los farmaceutas dan los medicamentos, pero no estarían recibiendo del Estado toda la plata que les corresponde, dicen ellos.

Para entender la situación, primero debe saber que Fenalco no solo asocia a comerciantes, también cuenta con empresarios de la salud, conocidos como gestores farmacéuticos. Segundo, que la Adres se encarga de girar el dinero por servicios o medicamentos, que no están incluidos en el Plan Básico de Salud (PBS), antes conocido como POS.

La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), que hace parte del Gobierno Nacional, c hocaron por cuenta de un reclamo que hizo el gremio.

Eso es lo que Fenalco reclama. Denuncia que no ha recibido $1,1 billones por cuenta de los servicios entregados en 2018, lo que representa una deuda de más de 240 días, es decir, hace unos ocho meses, y tampoco tiene otros $900 mil millones, desde 2017.

No obstante, la Adres señala que no ha dejado de girarle y, por el contrario, muestra un gráfico en el que reseña que, entre 2006 y 2018, ha girado $26,83 billones, producto de servicios que no están incluidos en el PBS, es decir, giró en promedio $2,23 billones cada año (ver infografía).