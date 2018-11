Fiscal se contradice en su defensa, según nuevas grabaciones

Nuevas revelaciones del fallecido controller de la Ruta del Sol 2 Jorge Enrique Pizano vuelven a cortarle el margen de maniobra al fiscal general, Néstor Humberto Martínez, al demostrar que habría mentido en el principal argumento de su defensa.

Las grabaciones liberadas ayer, por varios medios de comunicación, pertenecen a las conversaciones entre Pizano y Martínez en 2015, las cuales dejarían en claro que el fiscal sí sabía que los brasileños estaban moviendo dinero irregularmente en la Ruta del Sol.

El auditor de la obra le aclaró al entonces asesor jurídico del Grupo Aval que había facturas falsas, contratistas que no tenían la experiencia para hacer los trabajos, duplicación de firmas y reuniones carentes de explicación en la oficina del concesionario.

El mismo Martínez confirma la existencia de delitos en los audios: “Soborno, lavado de activos, falsedad en documento privado, administración desleal, abuso de confianza, estafa, hurto agravado... peculado por apropiación”.

Tal grabación desvirtúa de forma inmediata el principal argumento de Martínez, que sustentó que no denunció lo que le llevó Pizano porque no pasaban de ser sospechas.

Ayer, en declaraciones a los periodistas en Bogotá, dijo que le leyó a Pizano un concepto elaborado por un abogado penalista, tras haberlo consultado sobre qué delitos se configurarían.

Esta semana, tras revelarse la primera grabación, dijo: “No puedo ir a la justicia como ciudadano a decir que no sé si son sobornos lo que me contó el investigador de una empresa que es privada. Por eso no llevé la denuncia, uno no puede llevar sospechas y Pizano me dijo que no tenía certezas”.

Asimismo, la propia Odebrecht envíó un comunicado en el que desmiente al Grupo Aval, que manifestaron que no conoció de los sobornos de Odebrecht hasta diciembre de 2016, cuando Martínez ya era fiscal general.

Esto levanta nuevas dudas porque ese grupo económico confirmó que le encargó a Martínez elaborar un contrato para que Odebrecht repusiera los dineros que no cuadraban en los hallazgos de Pizano.

Aunque este viernes, el presidente, Iván Duque, salió en defensa del jefe del ente acusador, recalcando que “ha dado la cara” y reconociendo sus resultados en otros escándalos de corrupción, cada vez más voces se suman a las peticiones para que Martínez de un paso al costado.

Desde los partidos de oposición en el Congreso le pidieron al fiscal que renuncie, o de lo contrario, que el procurador general, Fernando Carrillo, lo suspenda y se nombre un fiscal ad hoc que tome las investigaciones sobre Odebrecht.

Vale aclarar que Martínez sí se declaró impedido para tomar este caso y por tanto, no existe a priori una forma de sacarlo a la fuerza.

La vicefiscal María Paulina Riveros, pidió en la noche de este viernes a la Corte Suprema estudiar la solicitud de tener un fiscal encargado para el caso Odebrecht.