¿Garantías o fin de la restitución de tierras?

EL COLOMBIANO conoció que hasta el momento el Centro Democrático no ha discutido si apoyará o no la iniciativa de la senadora María Fernanda Cabal. Aunque hay un sector de esa colectividad interesado en que avance. La senadora María del Rosario Guerra aseguró que “este proyecto todavía no lo ha discutido la bancada, pero es importante porque hoy los falsos reclamantes hacen de las suyas. Hay que proteger a los tenedores de buena fe”.

Cabal, por su parte, señaló que esta fue su propuesta de campaña, avalada por el partido, por lo que no cree que haya razones para que no sea aprobada por su copartidarios.

Por otro lado, pesa el apoyo que pueda dar el presidente Iván Duque, ya que las compensaciones que resulten en favor de los opositores saldrán del bolsillo del Estado.