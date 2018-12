La polémica opinión del nuevo ternado a fiscal ad hoc, 72 horas antes de ser nominado

Se llama Gilberto Orozco Orozco y es el nuevo ternado que entra a la competencia para ser designado como fiscal ad hoc para llevar tres procesos del caso Odebrecht.

Sin embargo tan solo pasaron unas horas de la noticia para que saliera a relucir un audio reciente en el que el mismo Gilberto Orozco, ahora candidato, calificara la figura del fiscal ad hoc como un galimatías (confusión, desorden, lío):

“Pero lo que yo creo, fundamentalmente, frente a este tema es que el entuerto lo creó la Corte, en mi concepto no se puede imaginar una institución para resolver un impasse que no esté reglado o en la ley o en la constitución y esa figura (fiscal ad hoc) no existe en el universo jurídico de la nación y la Corte ideó la fórmula y provocó la discusión al solicitarle al presidente el envío de la terna”, declaró en el programa radial La voz del derecho.

Orozco recalcó además en el mismo espacio radial que esa decisión de nombrar fiscal ad hoc, y no designar a la vicefiscal para hacerla cargo de la investigación, creaba “un gran galimatías y era una especie de salto al abismo”.

Cerca de 72 horas después de compartir esta opinión fue incluido en la terna junto a Leonardo Espinosa Quintero y a Clara María González

¿Quién es?

Orozco es de casta guajira y conservadora. También es férreo defensor – y difusor – del gobierno Duque. Así lo demuestra su cuenta en Twitter (@Gilberto_Orozco), desde la cual se ha dedicado a retuitear cuanto trino ha publicado el mandatario nacional. Quizá por ello atinó en decir que el nombramiento para la terna la recibe con “total entereza, respondiendo a la confianza depositada por el señor presidente”.

Así las cosas, Gilberto Orozco entra en reemplazo de la magistrada Margarita Cabello y su nombre se suma a los de Leonardo Espinosa Quintero, decano de la facultad de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda, y al de Clara María González, actual secretaría Jurídica de Palacio.

Si se hila muy delgado, bien puede decirse que dos duquistas hacen parte de esta terna, no obstante, hay que recordar que el nuevo ternado hizo parte del segundo Gobierno de Álvaro Uribe. Orozco fungió como viceministro de Justicia, cuando esa cartera estaba bajo el mando de Fabio Valencia Cossio.

Sobre los otros dos ternados, el exmagistrado del Consejo Superior de la Judicatura señaló que solo tiene palabras de elogios hacia ellos y hacia sus carreras como reconocidos juristas del país. “Tengo la mejor opinión de los compañeros de la terna, son amigos, los conozco y tienen una trayectoria igual o superior a la que yo tengo”, señaló Orozco.

Una vez la terna estuvo completa, la Corte hizo una jugada a la que pocos le apostaban: convocar sala plena extraordinaria para este jueves, a fin de que no termine este año sin conocerse el nombre del fiscal ad hoc que estará con los tres casos del escándalo de corrupción que desató la transnacional brasileña.

Sin embargo, hay que contar con que haya quórum para esta deliberación, a sabiendas de que esta semana es la última para la actividad en las altas Cortes y es común que algunos magistrados cobren sus días compensatorios acumulados en el año, los cuales juntan con la vacancia judicial para tener un periodo de descanso más extenso.

De acuerdo a la Corte Suprema, el ad hoc “deberá contar con la colaboración y apoyo del equipo de fiscales delegados y cuerpo técnico que han venido trabajando en las diversas líneas de investigación que conforman el caso Odebrecht, así como del personal adicional que requiera”.

Esto, a consideración del exministro de Justicia Yesid Reyes, no garantizaría la independencia que se está buscando, toda vez que bajo el mando del nuevo investigador del caso estarían personas que responden a la nómina de la Fiscalía General de la Nación, es decir, su empleador es Néstor Humberto Martínez y la vicefiscal María Paulina Riveros, quien justamente se declaró impedida en los tres procesos

Con la fallida terna anterior (Espinosa – Cabello - González) se criticó que ninguno era penalista. Pero esta situación no cambió, porque Orozco tampoco lo es. Se graduó como abogado de la Universidad Libre y se especializó en Derecho Laboral del Externado.