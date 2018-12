Gobierno considera insuficiente tregua del Eln

“Creo que el Eln perdió una oportunidad histórica. En este momento el anuncio que ellos habrían podido hacer, tendría que haber estado relacionado con el cese definitivo al secuestro y de actividades criminales. Cuando hablan de cese de operaciones no se refieren para nada a secuestros, reclutamiento de menores, extorsiones”, dijo Ceballos.

Según el alto comisionado, el Eln parece no estar interpretando con claridad el clamor de la sociedad, que no acepta más violencia. Agregó que los once días de tregua no corresponden a la voluntad expresada por el Gobierno Nacional, que durante cuatro meses ha mantenido las órdenes de captura de los miembros de la delegación suspendidas.

“De ninguna manera consideramos que este tiempo de tregua frente a todos los problemas de violencia que se están presentando en las zonas de su influencia sea algo serio. Estamos esperando una claridad mayor por parte de este grupo armado”, manifestó.

Este cese el fuego se suma al anunciado por el Clan del Golfo que iría desde el 8 de diciembre al 10 de enero.