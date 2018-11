Gobierno y estudiantes, sin acuerdo

Tras 12 horas y 20 minustos de discusión, los estudiantes y el Gobierno Nacional, representado por el Ministerio de Educación y delegados del Ministerio de Hacienda, no lograron llegar a un acuerdo que permita levantar el paro estudiantil que se registra en Colombia desde hace siete semanas. No obstante, las partes volverán a la mesa este martes, desde las 10:30 de la mañana.

Hay que recordar que el mensaje del movimiento estudiantil ha sido el mismo desde el principio: que el Gobierno Nacional asigne más recursos y mejore la financiación para la educación pública superior, que permita, de entrada, finalizar este 2018 y encontrar un plan de pago con el que se logre sanear el déficit presupuestal con que cuenta el sistema estimado en $18 billones, según el Sistema Universitario Estatal (SUE).

Según pudo conocer EL COLOMBIANO, el diálogo fue respetuoso y los estudiantes entregaron seis propuestas al Gobierno, aunque no fueron reveladas; sin embargo, a las 8:20 p.m., tras 12 horas y media de diálogo, las partes determinaron que no había acuerdo.

Pese a que por ahora no se ha logrado un punto común para levantar el paro, el movimiento estudiantil reconoce el acercamiento entre las partes. Lo único que por ahora está claro es que no se levantará el paro hasta que no se garanticen, por lo menos, los $500 mil millones que a juicio de los estudiantes se requieren para culminar el año.

Para el rector del SUE, Jairo Torres Oviedo, es primordial que la discusión entre gobierno y estudiantes se dé en aras de encontrar soluciones en corto, mediano y largo plazo, tal cual lo ha planteado el movimiento estudiantil. “Es el único camino que se debe abordar para encontrar una solución a la crisis”.

Aunque al finalizar esta reunión no se logró un consenso, los consejos superiores de algunas universidades, como la de Caldas y Quindío, decidieron dar un plazo máximo, de hasta el 26 de este mes, es decir, el próximo lunes, para que los estudiantes regresen a las aulas.

Hoy, en Bogotá, se reúne el Consejo Superior de la Universidad Nacional, donde ya se descartó cancelar o aplazar el semestre. La puja, por ahora, seguirá este martes.