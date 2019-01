Petro cuestionado, ¿letal para la izquierda?

En los últimos días del año pasado, la Fiscalía inspeccionó la casa de Juan Carlos Montes –uno de los implicados en el video de los billetes– en donde encontraron dos pagarés de préstamos en efectivo por un monto de 100 millones de pesos. Según el ente acusador, uno de los dos no fue reportado en las cuentas que la campaña a la presidencia debía informar al CNE.

Casi un mes después, el excandidato presidencial recibió otro golpe. Esta vez, el CNE negaba la personería jurídica de su movimiento político “Colombia Humana”, por no presentar lista de candidatos para las elecciones del Congreso, lo cual los obliga a recoger firmas para las regionales de octubre de este año.

No ha sido un político del común ni predecible. Su historia está marcada por la militancia en la guerrilla del M-19, por hacer fuertes debates de control político, por oponerse al sistema y por contradecir las bases derechistas, mayoritarias en Colombia.

EL COLOMBIANO quiso hablar con Gustavo Petro sobre estos hechos, pero no fue posible obtener alguna respuesta.

Los que sí compartieron su opinión fueron Hollman Morris, concejal de Bogotá y precandidato a la Alcaldía de la capital, y Ángela María Robledo, representante y exfórmula vicepresidencial del senador.

Para ambos, los señalamientos son persecución política y campaña de desprestigio. También afirman que las investigaciones en su contra se dan como respuesta por denunciar la corrupción de Odebrecht.

“Cada paso que él da denunciando aparece una contraofensiva. En Colombia no hay garantías para la oposición, desde que Duque se posesionó van más de 200 líderes sociales asesinados, la mayoría de ellos de Colombia Humana”, denunció Morris, sin relacionar cifras oficiales.

Para la representante Robledo, el congresista carga un estigma desde hace muchos años y confía en que en el caso del video no se configure un acto latente de corrupción. “Paloma Valencia no explicó cómo llegó el video a sus manos, tenemos la hipótesis de que fue entregado por el Fiscal, estaba fríamente calculado para tapar las denuncias de Odebrecht. Me llama la atención la prontitud con la que actúa el fiscal con Petro, y la lentitud frente a asesinatos de líderes sociales”, dijo.

Juan Carlos Arenas, profesor del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, considera que no vale la pena calificar el asunto de persecución política, porque “hechos simples e incluso de contornos borrosos como el video o el tema de los pagarés, adquieren una relevancia distinta gracias a las interpretaciones que se hacen, y a la frecuencia con la que se difunden hechos que no han sido aclarados sustancialmente”.

Agregó que el congresista no condensa a la oposición como conjunto y que los hechos en su contra, ocultan en cierta medida “el asesinato sistemático de actores de la oposición. Un efecto terrible de los escándalos políticos es que parecen ocultar el genocidio que viene ocurriendo por lo menos desde 2016”.

El periodista y político Hollman Morris fue más allá y culpó al uribismo del complejo momento político que atraviesa Petro.

“¿Quién controla el CNE? El uribismo, la máquina de desprestigio más grande conocida en las últimas décadas en Colombia, la Fiscalía no los investiga y siguen campantes”, señaló.