Hijo de “la Gata” podría entrar a la JEP

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) asumió el conocimiento del caso de Héctor Julio Alonso López, por lo que su caso pasará a la justicia transicional.

Alonso López es hijo de la empresaria Enilce López, alias La Gata. Sobre él pesa un proceso judicial por presuntos nexos con los bloques Héroes de los Montes de María, Central Bolívar y Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, Auc.

En octubre pasado, la Corte Suprema de Justicia había advertido que su proceso no debía pasar a la JEP debido a que estos grupos al margen de la ley se desmovilizaron en 2006 y “conformaron una estructura armada ilegal que se caracterizó no por combatir a la guerrilla, no por enfrentar al Estado, no por doblegar a la Farc, sino que se organizaron para enriquecer sus patrimonios”.

“Lo dicho es suficiente para que se concluya que en este caso, la Sala de Casación Penal, a pesar de haber recibido una manifestación por escrito de Héctor Julio Alfonso López, de someterse a la JEP, no remitirá el expediente a esa corporación, ni tampoco suspenderá su competencia y su jurisdicción, mucho menos suspenderá la prescripción de la acción penal, porque los cargos formulados al procesado no tiene relación directa con el conflicto armado”, dijo entonces la Corte.

Sin embargo, la JEP decidió asumir conocimiento del caso, que va a reparto y serán los magistrados quienes determinen si tienen competencia o no para juzgarlo, así como ha ocurrido con otros parapolíticos.