JEP recibió informe sobre menores víctimas del conflicto armado

“Aunque el país adelanta la implementación de un proceso de paz con el que se busca disminuir los impactos de la guerra, esta aún sigue causando afectaciones en menores. No es posible que tan solo el año pasado hayamos tenido un aumento tan significativo , es triste ver que los menores continúan siendo carnada de estos actos que destrozan la vida”, expresó Molano.

Así lo manifestó la secretaria técnica de Coalico, Hilda Molano, quien fue la encargada de entregar algunos detalles del informe, ya que este es considerado por las parte como confidencial y, por ahora, no se tendrá mayor acceso a la información que se presenta allí.

El informe se presentó en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Manos Rojas, una fecha contra la participación de la niñez en los conflictos armados, que en Colombia prendió las alarmas porque durante el año pasado los reportes de reclutamiento volvieron a subir después de dos años de disminución.

Según la organización, hay un incremento del registro de las afectaciones a niñas y niños durante el año 2018 frente al año 2017 cuando se registraron un total de 166 eventos de afectación directa contra esta población, lo que significó que aumentara en 47 casos.

“Los menores tienen derecho a la vida, a estar en familia, a su desarrollo personal, a todo y eso debe respetarse, protegerse y no lo hemos venido haciendo como país. La diversificación de actores, la presencia de las disidencias de las Farc y la continuidad del conflicto en 2018 explican esa realidad”, enfatizó la coordinadora de la organización.

Según los autores del informe, el conflicto continúa dándose en las regiones donde prima el reclutamiento de menores, siendo protagonista Norte de Santander con 43 eventos, Chocó (36), Antioquia (30), Nariño (19) y Valle del Cauca (14).

“Los grupos armados están en confrontación por los espacios que dejó la exguerrilla y que el Estado ha sido incapaz de copar. Debemos decir que en gran medida el aumento del año pasado se dio como consecuencia de las acciones del ELN, que ha venido posesionándose en esto”, agregó Molano.

Frente al reclutamiento de niñas, niños y adolescentes al conflicto armado se registraron 50 eventos, lo cual evidencia un incremento casi del 100 % en comparación con la cifra registrada por la ONG en el año 2017, que para este último ascendió a 24 eventos relacionados con este delito.

El incentivo para que los menores se enlisten a las filas no se debe a la fuerza sino a la seducción de los grupos armados. “Muchos niños entran a la guerra convencidos de que esto es una buena opción para sus vidas. No es que sea voluntad, como también hemos hecho mal en decir, sino al contrario, los menores están viciados por diversos factores en los que prima el abandono de sus zonas de vivienda. Las condiciones históricas no resueltas hacen que sea más viable el convencimiento”, explicó Molano.

Al hacer entrega del informe a la JEP, la coordinadora de Coalico enfatizó que la radiografía que este da a las autoridades es de vital importancia para que inicien en firme las investigaciones y posterior a esto una reparación a las víctimas.