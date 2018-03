Juez niega tutela contra Matador por caricatura de Duque

La tutela que pusieron contra el caricaturista Matador, por ilustrar al candidato presidencial del Centro Democrático, Iván Duque, como un cerdo, finalmente no prosperó.

La juez Hilda María Saffon negó la tutela que un ciudadano interpuso contra el autor de la publicación hecha en el diario El Tiempo, al considerar que lo que buscaba era “un modo de censura” contra el reconocido caricaturista.

No solo eso, agrega que “disminuir el potencial crítico de una caricatura como la de ‘Matador’ (...) sería violar el derecho de los lectores al pluralismo de ideas, de opiniones, y sería contrario al estado social de derecho y, por ende, a la democracia”.

Y finalmente, recalca que “la manifestación de creatividad e ingenio de un caricaturista no puede ser limitada por quien ve la caricatura y simplemente no le gusta o no comparte la opinión expresada por ese medio”.

Al respecto, Matador, cuyo nombre de pila es Julio César González, celebró la decisión y recalcó que el triunfo judicial es un muy buen mensaje a favor de las libertades individuales. “Lo que pasa es que los uribistas están con los taches arriba, porque Iván Duque es como una mascota de Álvaro Uribe, y esto lo estoy reflejando en las caricaturas”, aseguró.