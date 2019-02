Ellos son los sabios que trazarán la ruta en ciencia de Colombia

Después de 25 años Colombia volverá a tener una Comisión de Sabios para diseñar la ruta que deberá tomar la nación en materia de ciencia y tecnología. Atrás quedó esa guía que presentó Gabriel García Márquez junto a otros nueves personajes, entre quienes estaban científicos, investigadores e intelectuales.

Ahora, tal cual a como se vivió en 1994, este grupo de sabios deberá analizar cuáles son las deficiencias del país en estas materias y diseñar unos lineamientos que permitan, a través de políticas públicas, satisfacer las necesidades del país.

El Presidente de la República, Iván Duque Márquez, presentó este vienes ante los colombianos la Misión de Sabios, integrada por 43 expertos de alto nivel, cuyo objetivo es formular recomendaciones que se convertirán en la hoja de ruta para llevar al país a la vanguardia de la ciencia y la tecnología, en el concierto global.

Durante el evento, realizado en el Jardín Botánico José Celestino Mutis, en Bogotá, en compañía de integrantes de la Misión y la Vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, el Mandatario asumió el firme compromiso de tener en cuenta “desde el primer día” el trabajo de la comisión.

“Esperamos que las recomendaciones que entregue esta Misión de Sabios en el año del Bicentenario empiece su rápida implementación con un Gobierno que inicia y quiere dejar para Colombia un legado claro, vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y que permita integrar, en la construcción de una política de desarrollo, el valor, el aporte de las mentes más prodigiosas de nuestro país”, señaló.

¿Quiénes son? En este informe les presentamos quiénes son y en qué áreas del conocimiento se especializaron.

1. Adriana Ocampo Uria

Su área del conocimiento son las ciencias naturales, ciencias de la tierra y mediambientales. Posee un doctorado en Geología de la universidad Vrije Universiteit de Ámsterdam, una maestría en Geología Planetaria de la Universidad Estatal de Northridge y su pregrado fue en Geología, de la Universidad Estatal de California, Los Ángeles (1983).

2. Ana María Rey

Su área de conocimiento son las ciencias naturales y las cienciass físicas. Es física de la Universidad de Los Andes, un doctorado en física de la Universidad de Maryland y una estancia postdoctoral en el Centro Harvard-Smithsonian.

3. Moisés Wasserman Lerner

Es químico de la universidad Nacional, tiene un doctorado en Bioquímica de la Universidad Hebrea de Jerusalem y una estancia postdoctoral en la State University de New York.

4. Carmenza Duque

Su área del conocimiento son las ciencias naturales y biológicas. Es química de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en química analítica instrumental del Instituto de Tecnología de Tokio. Cuenta con un doctorado en ciencias químicas, una estancia postdoctoral de Stanford University y otra estancia en Wurzburg University.

5. Serge Haroche

Es francés, egresado de la Escuela Normal Superior y obtuvo el Premio Nobel de Física en 2012. Ha sido profesor en la Escuela Politécnica, en la Escuela Normal Superior y en la Universidad Paris así como en las universidades de Yale y Harvard. Miembro del Instituto Universitario de Francia y profesor en el Collège de France donde es titular de la Cátedra de Física Cuántica.

6. Jean Paul Allain

Su área de conocimiento se basa en ingeniería y tecnología. Fue asistente de invetigación en la Universidad de Illinois, investigador de Argonne National Laboratory, y docente de Purdue University y actualmente es docente en la University of Illinois at Urbana-Champaign.

7. María del Pilar Noriega Escobar

Es ingeniera química de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en química de polímero de la universidad de Sttugart y posee un doctorado en ingeniería mecánica de la Universidad de Wisconsin-Madison.

8. Orlando Ayala

Su área del conocimiento está en la ingeniería y la tecnología. Posee un doctor Honoris Causa de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Ha sido miembro del Consejo Directivo de la Jorge Tadeo Lozano y presodente mundial de Microsoft para Mercados Emergentes entre 1991 y 2016.

9. Tim Oswwald

Es profesor de ingeniería mecánica y coodirector del Polymer Engineering Center de la Universidad de Wisconsin-Madison. consultor a varias industrias, es cofundador de The Madison Group y está en el Consejo Asesor Técnico y científico de varias compañías internacionales.

10. Ramiro Osorio Fonseca

Su área de conocimiento es el arte. Es maestro en Letras Españolas de la Universidad de Guanajuato, México. Fue director del Teatro Julio Mario Santo Domingo de Bogotá y consultor de la Unesco, entre otros.

11. Edgar Leonardo Puentes Melo

Sus áreas del conocimiento se concentran en música y musicología. Es licenciado en pedagogía musical, ingeniero de sonido e ingeniero de sistemas. Fue director de conciertos didáctiso de la Filarmónica de Bogotá y docente de la Universidad Pedagógica.

12. Carlos Jacanamijoy

Estudió filosofía y literatura en la Universidad de La Salle, tiene un magíster en Artes Plásticas de la Universidad Nacional y se formó en Bellas Artes de las universidades de Nariño y La Sabana. Su área del conocimiento son las artes plásticas.

13. Camila Loboguerrero

Estudió en Bellas Artes en la Universidad de Los Andes, historia del arte en Université Sorbonne Nouvelle y licenciatura en cinematografía en la Université de Vincennes à Saint-Denis. Sus áreas del conocimiento son arte y cinematografía.

14. Alfredo Zolezzi

Es diseñador industrial e inventor chileno, dedicado a la ciencia aplicada y creador del Modelo de Objetivos Integrados que busca vincular innovación social y tecnológica con nuevos modelos de negocios para abordar problemáticas sociales y medioambientales.

15. Cristian Samper

Biólogo de la Universidad de Los Andes, tiene una maestría en Biología de la Universidad de Harvar y un doctorado en Biología, también en Harvard. Es el actual director Ejecutivo y Presidente de Wildlife Conservation Society.

16. Elizabeth Hodson

Estudió microbiología en la Pontificia Universidad Javeriana, es especialista del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, maestra en fisiología vegetal de la Universidad Nacional y posee un doctorado en fisiología vegetal de la Universidad de Nottingham.

17. Silvia Restrepo

Estudió biología en la Universidad de Los Andes, es maestra en Ciencias de la Universidad de Ciencias, Paris VI, Paris, Francia y posee un doctorado en fitopatología de la Universidad de Ciencias Pierre y Marie Curie, Paris VI, Paris, Francia.

18. Mabel Torres

Estudió biología en la Universidad del Valle, maestría en biología en la misma universidad. Tiene un doctorado en Ciencias Biológicas, Micología, Sistemática y Bioprospección de Macromycetes, Universidad de Guadalajara y su estancia postdoctoral fue en Sistemática de Hongos, Universidad de Guadalajara.

19. Germán Poveda Jaramillo

Es ingeniero civil de la Universidad Nacional sede Medellín, maestro en aprovechamiento de recursos hidráulicos de la Universidad Nacional en la misma sede y cuenta con otra maestría en ciencias de la , University Of California Santa Bárbara. Cuenta con un doctorado en ingeniería Universidad Nacional de Colombia sede Medellín y su estancia postdoctoral de la University Of Colorado.

20. Federica Di Palma

Es la directora de Ciencia del Instituto Earlham (EI) y directora de la red de investigadores de BRIDGE Colombia en todo el Reino Unido y Colombia. Dirige una serie de programas de investigación destinados a comprender la evolución de rasgos complejos y los procesos regulatorios que subyacen al cambio evolutivo. Su investigación abarca una amplia variedad de especies de vertebrados que incluyen mamíferos y cíclidos. También está interesada en información genómica para la comprensión de los organismos.

21. Esteban Manrique Reol

Es doctor en biología de la facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid. Fue Licenciado en Biología por la Universidad Complutense de Madrid. 1975. Profesor Titular de Universidad en el Departamento de Botánica, Facultad de Farmacia, Universidad Complutense de Madrid, 1979 - 2002. Profesor de Investigación de OPI, en el grupo de investigación Ecología de Cambio Global.

22. Michel Eddi

Es el presidente director general del Cirad (Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique Pour le Développement). Es ingeniero, doctor y egresado de la Escuela Nacional de Administración (ENA).

23. Ludger Wessjohan

Es de Alemania y se desempeña como educador de química y consultor. Fue profesor ayudante de la Universidad de Múnich, 1992-1998. Profesor de química libre biorgánica de la Universidad de Ámsterdam, Países Bajos, 1998-2000. Profesor titular de la Universidad Martin Luther, Halle, Alemania, 2000.

24. Juan Benavides Estévez-Bretón

Es ingeniero eléctrico de la Universidad de Los Andes, especialista en administración de sistemas eléctricos de la misma universidad y especialista en matemáticas de la Universidad Nacional de Colombia. Posee un doctorado en economía de minerales de Pennsylvania State University.

25. Eduardo Posada

Es físico de la Universidad Lausana de Suiza y doctor en física de la misma universidad. Es profesor emérito de la Universidad Nacional de Colombia y director del Centro Internacional de Física. Además, fue presidente de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia.

26. José Fernando Isaza

Es ingeniero eléctrico de la Universidad Nacional de Colombia, maestro en matemáticas de la Universidad de Estrasburgo en Francia y cuenta con un doctorado honoris causa de la Universidad Nacional de Colombia. Fue presidente de Ecopetrol, gerente del Instituto de Fomento Industrial y rector de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, entre otros.

27. Angela Wilkinson

Se formó en la Escuela de Negocios Saïd (Centro de educación ejecutiva) de la Universidad de Oxford Egrove Park - Oxford. Es líder, consultora y estudiosa, con experiencia a nivel de junta. Ayuda a las organizaciones a realizar futuras posibilidades y evitar crisis. Le apasiona abordar los desafíos globales, organizar experiencias de liderazgo de futuros e implementar la imaginación organizada.

28. Andrés Franco Herrera

Es biólogo marino de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y cuenta con un doctorado en oceanografía de la Universidad de Concepción. Ha sido investigador del Instituto de Investigaciones Marinas Costeras José Benito Vives de Andreis Invemar y director del Departamento de Ciencias Biológicas y Ambientales, Universidad Jorge Tadeo Lozano, entre otros.

29. Jorge Reynolds Pombo

Es ingeniero electrónico del Trinity College Cambridge y cuena con un doctorado honoris causa de la Universidad de La Sabana. Es el diseñador y constructor del un equipo transmisor y receptor del electro cardiograma (ECG) por telemetría; diseñó un marcapasos para la prevención de la trombosis.

30. Juan Armando Sánchez

Es biólogo marino de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, mestro en biología de la Universidad Nacional, maestro en ciencias biológicas de la State University of New York Buffalo. Posee un doctorado en ciencias biológicas de la State University of New York Buffalo y su estancia postdoctoral fue en el National Institute of Water & Atmospheric Research.

31. Sabrina Speich

Estudió Física en la Universidad de Trieste en Italia y en la Université Pierre et Marie Curie en Francia. Es profesora de oceanografía y ciencias del clima, y miembro del laboratorio de meteorología dinámica de “École Normale Supérieure” (escuela normal superior) en Francia.

32. Ana María Arjona

Es profesional en economía, cuenta con maestría en Sociología de la Universidad Complutense y cuenta con un doctorado en ciencia política de la Universidade de Yale. Ha realizado aportes en estudios de violencia política, guerras civiles, crimen organizado, políticas contra drogas, comportamientos individuales en contextos de violencia organizada, orden político, instituciones, políticas latinoamericanas y métodos diversos de investigación.

33. Clemente Forero Pineda

Sus áreas del conocimiento son la economía y las ciencias sociales Fue profesor de las universidades de Los Andes, Nacional y del r, Stanford Institute for Economic Policy Research. Entre 1994 y 199 fue presidente del Consejo Nacional de Planeación Participativa.

34. Sara Victoria Alvarado Salgado

Sus áreas del conocimiento son educación y ciencias sociales y se ha desempeñado en los sectores académico y mujer en la Región Caldas. Estudió sicolo´gia en la Universidad Javeriana, maestría en ciencias del comportamiento y cuenta con un doctorado en educación de la niversidad de Nova Southeastern. Su estancia postdoctoral en ciencias sociales, niñez y juventud en la Universidad de Manizales, la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo.

35. Kyoo Sung Noh

Es el presidente y CEO del Centro de Productividad de Corea. Estudió licenciatura en administración de empresas en el Global Business College, Universidad de Estudios Extranjeros de Hankuk y cuenta con un Ph.D. en Información de Gestión en el Departamento de Información de Gestión, Universidad de Estudios Extranjeros de Hankuk.

36. William Malonney

Es economista de la Universidad de Harvard y doctor en economía de la Universidad de California en Berkeley. FUE economista jefe para el crecimiento equitativo, las finanzas y las instituciones del Grupo del Banco Mundial. Anteriormente, fue economista Jefe de Comercio y Competitividad y Líder Global en Innovación y Productividad.

37. Stanislas Dehaene

Estudió matemáticas en la Ecole Normale Supérieure. Es doctor en ciencia cognitiva de la Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales de París.

38. Johan Schot

Es historiador especializado en tecnología y transiciones hacia la sostenibilidad. Cuenta con un doctorado de la Universidad de Twente y es Director de la Unidad de Investigación de Políticas de Ciencia e innovación (SPRU) de la Universidad de Sussex. Figura destacada internacionalmente en el campo de formulación de políticas públicas de ciencia, tecnología e innovación.

39. Juan Manuel Anaya

Es médico del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, especialista en medicina interna-reumatología de la Universite de Paris V Rene Descartes y posee un doctorado en biología de la Universidad de Antioquia. Ha realizado aportes en la investigación sobre Inmunogenética de enfermedades autoinmunes, Características clínicas e inmunogenéticas de la artritis reumatoidea, Transformación linfomatosa del síndrome de Sjögren, y enfermedades autoinmunes reumatológicas.

40. Nubia Muñoz

Es médica general y cirujana de la Universidad del Valle, se especializó en en el National Cancer Institute National Institutes Of Health Bethesda y cuenta con una maestría en salud pública de Johns Hopkins University School.

41. Rodolfo Llinás

Es médico cirujano de la Pontifica Universidad Javeriana y tiene un doctorado en neurofisiología en la Universidad Nacional de Australia. Actualmente es profesor de neurociencia en la escuela de medicina de la Universidad de Nueva York, en la que fue además director del departamento de Physiology & Neuroscience y desempeña la cátedra “Thomas y Suzanne Murphy” en el centro médico de la Universidad de Nueva York. Es el primer y único “University Professor” que ha tenido la Escuela de Medicina de la universidad de Nueva York en sus 180 años de existencia. Dirigió el programa del grupo de trabajo científico “Neurolab” de la NASA.

42. Isabelle Magnim

Su trabajo se centra en los métodos de análisis de imágenes médicas, en la interfaz entre la medicina, las matemáticas aplicadas, el análisis numérico y el procesamiento de imágenes.

43. Alejandro R. Jadad

Es el director del Instituto para la Equidad e Innovación en Salud Global. Es el fundador del Centro para la Innovación de Salud Global. Se desempeñó como profesor de la Escuela de Salud Pública Dalla Lana Universidad de Toronto y miembro del Instituto de Políticas de Salud, Gestión y Evaluación; y del Departamento de Anestesia, de la Facultad de Medicina, en la Universidad de Toronto.