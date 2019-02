La hoja de ruta que guiará cuatro años el país

Duque se ha estado reuniendo con las bancadas y representantes de los diferentes partidos, con el ánimo de hacer mayorías y no sufrir contratiempos en la aprobación de los proyectos de ley que presentó ante el Congreso en las sesiones extraordinarias que convocó desde el pasado martes. Sin embargo, por ahora, los planes no se le están dando porque, por ejemplo, desde el Partido Liberal le quieren descuadrar las mayorías del Congreso. Se conoció que para hoy está programada la cita con esta colectividad, aunque no asistirán ni el jefe del partido, César Gaviria, ni el presidente de la Cámara, Alejandro Chacón.