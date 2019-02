La paz se embolata en el Plan de Desarrollo

Los “más ricos” de la población pobre del país tendría que “contribuir” para el pago de su salud. El Artículo 138 del PND señala que “los afiliados al Régimen Subsidiado que, de acuerdo con el Sisbén, sean clasificados como no pobres o no vulnerables, deberán contribuir solidariamente, de acuerdo a su capacidad de pago parcial, definida según el mismo Sisbén”. Dice el documento que las alcaldías tendrán que garantizar que los afiliados al régimen subsidiado cumplan con los requisitos legales para pertenecer a dicho régimen. El médico José Norman Salazar, director del Centro de Derecho Médico, señala que esta decisión, si se hace realidad, sería un golpe contra las finanzas de los “más pobres”, pues con el artículo, “se haría un despropósito, porque los que no tienen una fuente periódica de financiación no tendrán cómo cumplir”.