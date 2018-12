25 años de la Ley 100: cobertura vs calidad

Ante esto, el exviceministro de Salud del Gobierno de Juan Manuel Santos, Fernando Ruiz Gómez , opina que el gasto de bolsillo –lo que invierte cada ciudadano– es del 17 %. Es decir, de cada 100 pesos de un procedimiento, el paciente asume 17 pesos. “Si se mira en cuanto a sistema de seguridad, la Ley 100 planteó la obligación del Estado de garantizar la prestación de los servicios que antes no existía, porque lo que había eran hospitales de caridad, a donde se veían obligados a llegar los pacientes que no tenían dinero”.

Sin embargo, Francisco Castellanos , director de la Organización Defensa del Paciente –con asiento en Bogotá–, menciona que, si bien logró ampliar la afiliación al Sistema de Seguridad Social, “el derecho a la salud no se da por el hecho de ser personas, sino por la capacidad de pago, caracterizando entonces a la población de acuerdo con la posibilidad que tiene o no de aportar dinero al sistema”.

Por otra parte, Galán menciona que en el pasado quedaron lo que era conocido como “los septiembres negros”, que era el mes en el que los hospitales públicos se quedaban sin plata, pero el asunto tenía que ver más con la ineficiencia en el gasto. “La ejecución presupuestal estaba rezagada, porque ese mes se acababa la plata, y les entraba el chorro de dinero los últimos tres meses, pero si quedaba superávit, el próximo año les recortaban el presupuesto, entonces lo que hacían era gastarse la plata sin pensar en el bienestar, para que no les redujeran los presupuestos”.

Frente a lo planteado, Augusto Galán , director del Observatorio Así Vamos en Salud, sostiene que ahora, pese a que no funciona perfecto, la calidad en la atención es mucho mejor que hace 25 años. “En los 80 y 90 el tema era perverso, porque el subsidio a la oferta, que era como se entregaban los recursos en esa época, iban dirigidos a los hospitales, y no a los usuarios, como sucede ahora, que se subsidia la demanda”.

Claudia Vaca , docente de Farmacéutica de la Universidad Nacional en Bogotá, por su parte, destaca que “la afiliación, como trámite formal y requisito administrativo, no cumplió la promesa de un mejor acceso. Si bien la equidad se reflejó en la afiliación de la población pobre que tenía dificultades para estar en el sistema, en la práctica, las soluciones de problemas de salud de los pacientes no fueron reales, ya que hay trabas y dificultades en el acceso, por lo que deben acudir a instancias judiciales”.

Al respecto, Luis Carlos Leal , presidente de la Asociación de Internos y Residentes Médicos del país, señala que el incremento en la población afiliada no es todo lo que se buscaba con la ley, pues la centralización de los servicios de salud en las principales ciudades, como Bogotá, Medellín, Cali o Barranquilla, complejizan la atención en salud de los lugares apartados.

El exministro de Salud y uno de los tres senadores ponentes de la Ley 100 en 1992, Jaime Arias , ( Álvaro Uribe y Fabio Valencia Cossio fueron los otros dos) dice que hay otra realidad, tras recordar que antes de que se implementara la ley, por ejemplo en caso de enfermedades graves –como cáncer– o tratamientos de alto costo “la familia, que debía asumir esos gastos, resultaba en la quiebra, porque tenía que vender sus propiedades para cumplir con los pagos de los tratamientos, y además, como no había recursos para llegar a un médico, acudía a las farmacias o a curanderos”.

Además de las mencionadas, los consultados señalan que la Ley 100 dejó incapacitado al Gobierno Nacional para asumir un sistema de salud, el ponerlo en manos de terceros, es decir, de las Empresas Prestadoras de Salud EPS.

Por ejemplo, Leal, de la asociación de Residentes Médicos, resalta que “los terceros aprovecharon esta oportunidad para obtener beneficios económicos a costa de un derecho fundamental como la salud”, lo cual, a su juicio, se convirtió la prestación de este servicio en una oportunidad de enriquecimiento a expensas de recursos públicos, se aumentó el número de afiliados al sistema pues paga por número de afiliados; sin embargo, el Gobierno Nacional no creó o no puso a funcionar mecanismos para regular el mismo, lo que terminó en el hecho de que estar afiliado al sistema no fuera lo mismo que tener acceso.

Lo mismo plantea Castellanos, quien destaca que “el hecho de delegar en las EPS las funciones de promover el servicio público salud y organizar el modelo de atención, significó que se tomará la prestación como un lucrativo negocio que busca la máxima rentabilidad con una mínima reinversión de los recursos captados por éstas a costa del sacrificio de la efectividad del derecho”, lo que ha dado pie a hechos de corrupción, como ha sucedido con los conocidos carteles de la salud, pañales o hemofilia.

En prospectiva, el exministro Arias y el exviceministro de Salud sostienen que el país y, en general los gobiernos que lleguen, deberán enfrentar las fallas en la calidad y oportunidad de la atención, como en asignación de citas médicas o con especialistas o la simple entrega de medicamentos, razones que son las que hacen ver largas filas al frente de las EPS o en los dispensarios de medicamentos, por ejemplo. “Es un sistema muy fragmentado. El país tiene que enfocarse en lo cualitativo, como lograr la equidad regional y con servicios de más alta calidad, porque ahora es mediana”, sentencia Arias.