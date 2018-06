Liderar oposición en el Senado, recompensa a votación récord

Al reconocer el triunfo en las urnas de Iván Duque, el excandidato presidencial de la Colombia Humana, Gustavo Petro, advirtió que los 8 millones de votos que consiguió servirán para que “no se haga trizas el Acuerdo” y se proteja el agua en zonas como Santurbán.

“Claro que hay tristeza, que tocábamos la posibilidad, teníamos que hacer alternativa de poder y no solo una oposición. No nos hemos preparado para ser oposición, nos hemos prarado para ser gobierno. Un gobierno que no puede ser más de lo mismo”.

Del triunfo de Duque indicó que no pedirán ni ministerios ni embajadas. “Somos la oposición a este Gobierno y por eso insistiremos en que Colombia no puede continuar dependiendo del carbón”.