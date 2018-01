Los enredos para aterrizar consultas presidenciales

Por los lados de la centro-derecha Ordóñez quiere con Duque, pero no con Ramírez, y esta última prefiere a Duque sobre Ordóñez, pero Duque quiere con los dos, incluso con Viviane Morales ; el asunto es que Ramírez no quiere como quiere Duque, mientras que Ordóñez sí apoya la consulta.

Como un acertijo o como todo un enredo, así está la campaña presidencial a 15 días de que inicie de manera oficial. En la centro-izquierda De la Calle quiere con Fajardo, pero no con López, Petro y Caicedo. Estos últimos sí quieren con De la Calle y Fajardo, pero el exgobernador de Antiquia no quiere con ninguno de ellos.

La pita se tendrá que desenredar de acá al próximo 22 de enero, fecha límite que dará hoy el Consejo Nacional Electoral (CNE) para que los movimientos y partidos que solicitaron consulta interna o interpartidista se retracten o ratifiquen su intención.

Humberto De la Calle cuestionó a Sergio Fajardo por cerrar su campaña a alianzas y le pidió reflexionar, pero a su vez se las cerró a la izquierda, especialmente a Gustavo Petro. Los buenos oficios de Clara López no han servido para que los mire con buenos ojos.

Y como Compromiso Ciudadano no solicitó consulta, al exjefe negociador solo le quedaría ser vicepresidente o ir solo a la primera vuelta, porque el exgobernador no repetirá la historia del 2010 ahora que puntea en las encuestas. A su vez los liberales no quiere ser gregarios y la Coalición Colombia desdice de los partidos políticos tradicionales.