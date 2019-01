“Los Nule le deben al Estado 166.000 millones de pesos”: Procuraduría

El Procurador General, Fernando Carrillo Flórez, catalogó la libertad del contratista Guido Nule Marino, como un “gol olímpico”, por lo que presentaron el recurso de apelación de la decisión.

“Lamentablemente a finales del año ocurren goles en materia judicial y este fue un gol olímpico (...) en este caso no hubo sustento jurídico para esa decisión. Entre más grave sea el delito, más exigente y riguroso debe ser la decisión del juez y acá no fue así”, dijo el jefe del Ministerio Público.

De acuerdo con Carrillo Flórez, más allá de la decisión judicial que se impartió a favor de Nule Marino, lo que debía revisar el juez es si había reparado a las víctimas, que en este caso no fue así.

“Acá hay que reparar a las personas y el señor Nule no pagó un solo peso. La persona condenada por este tipo de hechos no puede adquirir este tipo de beneficios”, explicó.

Carrillo Flórez consideró que no se le pueden otorgar las mismas ventajas a quien “se roba una gallina como a quien defrauda el fisco nacional colombiano”, por lo que espera que el recurso de apelación sea tenido en cuenta, no solo por lo que representa en el campo jurídico sino por la defraudación que se dio en el momento. Pues a consideración del procurador, el grupo Nule debe al Estado colombiano 166.000 millones de pesos. “Acá no sólo es devolver lo robado sino reparar”, enfatizó.

Por otro lado, el procurador anunció que a partir de hoy se designó una comisión de vigilancia especial para esos procesos grandes de macrocorrupción en Colombia, “para saber si podemos tener una especie de radar que nos permita ponerle la lupa a esos procesos”.

A juicio del procurador, el problema más grande que tiene el país es la corrupción y trae consigo que la justicia otorgue ciertos beneficios.

“La gente rechaza el otorgamiento de libertad a las personas que cometen delitos en el país. Ahora lo que hay que hacer es que se le dé viabilidad a los proyectos de ley que erradican la corrupción”, aseguró Carrillo.