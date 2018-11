Los tres puntos de la defensa del fiscal

Fue enfático en que “yo acepto reunirme con él para que me entregue una investigación suya, no mía, y la pusiera en manos de Aval... Es una reunión de dos amigos tratando de remar al mismo lugar”.

Martínez negó que haya sido quien aseguró que existían coimas, pues insiste en que ni Pizano mismo sabía lo que tenía entre manos: “No puedo ir a la justicia como ciudadano a decir que no sé si son sobornos lo que me contó el investigador de una empresa que es privada. Por eso no llevé la denuncia, uno no puede llevar sospechas y Pizano me dijo que no tenía certezas”.

Aseveró que como abogado lo cobijaba la reserva profesional y como particular, no estaba obligado a denunciar.