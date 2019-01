El giro que dio Marcela González tras denunciar a Gustavo Rugeles por golpiza

Esta semana se conoció que Marcela González instauró una nueva denuncia por maltrato físico en contra de su pareja, el bloguero Gustavo Rugeles. En esta ocasión, Gonzaléz testificó ante la Fiscalía que su compañero sentimental le propinó golpes en las piernas, arrancó parte de su cabello, además de lanzarle un zapato a la cara.

Aunque esta es la segunda vez que denuncia a Rugeles, quien además afronta otra demanda por maltrato físico, González se pronunció la mañana de este miércoles en defensa de su pareja en una entrevista con la emisora Bluradio.

En diálogo con los periodistas, Marcela González señaló que no espera ni desea que su pareja sea detenido y se esforzó, según ella, en tener una actitud “justa” resaltando los supuestos cambios positivos que ha experimentado Rugeles en los últimos meses.

“Gustavo tiene su carácter y todo, pero no creo que sea una persona peligrosa”, manifestó.

Puede ver: Fiscalía radicó escrito de acusación contra bloguero Gustavo Rugeles por maltratar a su novia

Sus declaraciones han despertado miles de reacciones en la opinión pública, que se había manifestado en mayoría a su favor tras conocerse la nueva denuncia.

Frente a estas expresiones, González agradeció las que según ella son “desinteresadas” y criticó con dureza a ese otro sector que “solo quiere ver a Gustavo en la cárcel”: “es molesto, triste, gracioso y hasta patético que personas que ni siquiera sabíamos que existían metan la cucharada y que digan cosas de las que no tienen ni idea”, agregó.

Frente a la pregunta de los periodistas de por qué denunció a Rugeles, González respondió que lo hizo para tomara “conciencia”.

Durante la entrevista se negó a responder directamente la pregunta de si han existido o no las golpizas que ella misma ha denunciado: “son escenarios y situaciones distintas de las que no me pronunciaré y que solo nos incumben a él y a mí”, señaló.

Tampoco respondió qué planea hacer a partir de ahora, aunque sí dejó entrever que no retirará la denuncia si bien tampoco terminará su relación con Rugeles: “es un asunto entre él y yo, es un proceso que hemos vivido él y yo”, dijo para finalizar.