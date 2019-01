Marcha busca presionar la renuncia de Martínez

Sin embargo, no se logró. Se recuerda la frase del expresidente: “Aquí estoy y aquí me quedo”, como sucedió, finalmente, hasta que el 7 de agosto de 1998 le entregó el cargo a Andrés Pastrana .

En el mismo sentido, Sanabria, quien no es ajeno a la política y hasta fue candidato al Congreso, destaca que hay diferentes razones para movilizarse. “El señor Martínez no garantiza transparencia, ha tenido suficientes recusaciones de quienes lo han señalado como defensor del grupo Aval (socio de Odebrecht) y es necesaria la independencia frente a los poderes económicos”.

Pese a que Sanabria señala que no están “casados” con ningún movimiento o partido político, en redes sociales algunos representantes de la izquierda se han pronunciado a favor.

Por ejemplo, el senador Gustavo Bolívar, del petrismo, manifiesta que la eventual salida del Fiscal “no cambia las cosas”, pero sostiene que de esta manera se empezaría a construir un “país decente”.

Desde el movimiento político de la Farc, Victoria Sandino, invita a sus seguidores a la jornada, al destacar que “nos movilizamos no solo por los hechos escabrosos que envuelven a Martínez”, sino porque ha sido “nefasto” su accionar “para la construcción de una Colombia en paz”.

Ante estos planteamientos, el analista Silva Moyano reconoce que “hay un gran componente ciudadano, pero también participación de la oposición”, aunque resalta que “lo importante no es tanto quién convoca, sino las acciones que se tomen para dar mayor legitimidad a la Fiscalía”.

Al respecto, William Mendieta, consultor en temas políticos, asegura que “no hay que desconocer que quienes impulsan la movilización son quienes no han comulgado nunca con Martínez, incluso antes del escándalo de Odebrecht” y agrega que, aunque no hay duda que habrá gente que participará de los plantones, no tendrá efectos amplios como los vistos durante las marchas de estudiantes en los últimos dos meses de 2018. Es más, señala que no ve “al Fiscal renunciando”.

Por último, el profesor del departamento de Sociología y Antropología de la U. de Caldas, Rodrigo Santofimio, sostiene que este movimiento se puede percibir como una “maduración de la sociedad civil, que ha visto que sus opiniones no eran tenidas en cuenta y que ahora quiere hacerse sentir”, para que, de una u otra manera, el establecimiento “reconozca sus reclamos”.