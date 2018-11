Los lápices no lograron desdibujar los desmanes

No obstante, su mensaje se vio opacado por algunos tachones, registrados en ciudades como Medellín, donde suspendieron actividades en la U. de Antioquia; Bogotá, pues atacaron algunos vehículos de Transmilenio, y Barranquilla, donde los manifestantes chocaron con el Esmad, porque no los dejó bloquear una vía. En estas ciudades, el Esmad empleó gases lacrimógenos para evitar bloqueos, situación que fue cuestionada por los estudiantes.

A propósito de la solicitud de sentarse entre las partes, el presidente del Sistema Universitario Estatal (SUE), Jairo Torres, manifestó que el pulso que se mantiene entre estudiantes y gobierno debe solucionarse por esta vía, por lo cual, llamó la atención de las partes para que se abra un espacio en el que pueda haber una conversación pacífica, que permita levantar el cese de actividades y, de igual manera, se anule la amenaza de cancelación de semestres, que tomó relevancia desde la semana pasada, cuando la rectora de la Universidad Nacional, Dolly Montoya, lo planteó.

“Invitamos al gobierno nacional, a estudiantes y profesores, a reanudar la mesa de diálogo que posibilite avanzar en la búsqueda de soluciones a corto, mediano y largo plazo de la crisis estructural”, dice el comunicado emitido por el SUE, publicado el miércoles.

Ante esto, y aunque el presidente Duque ha llamado la atención para que regresen a la mesa, los estudiantes han dejado claro que la voluntad existe y, respondiendo al SUE, dicen que “esperamos que el Gobierno defina la fecha”; sin embargo, el analista Miguel Silva Moyano destacó que “el presidente se equivoca al no sentarse a hablar con los estudiantes. Es un asunto que no se debería delegar”. Además, Duque también ha dejado claro que no hay más recursos.