¿Censuraron a Matador en Rionegro?

El caricaturista Julio César González, conocido como “Matador”, denunció que el alcalde de Rionegro (Antioquia), Andrés Julián Rendón Cardona, lo vetó del Festival Internacional de Caricatura que se realizó en ese municipio.

De acuerdo con el caricaturista, “Fernando Pica (director del evento que es financiado por la Administración Municipal) me invito hace algunos meses y ya tenían pasajes comprados y el alcalde me borró de un plumazo y me dijo que no podía venir. Entonces es una especie de censura territorial por ser un territorio cuna del uribismo, contado por los organizadores y por los mismos políticos”.

Es de recordar que en ese municipio vive el expresidente y ahora senador Álvaro Uribe.