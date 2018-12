“No damos fe de la causa de la muerte de Pizano”: Medicina Legal

En entrevista con La FM, el director de Medicina Legal, Carlos Eduardo Valdés, indicó que las muestras que le realizaron a los restos de Jorge Enrique Pizano, controller de la Concesionaria Ruta del Sol y testigo clave en el caso Odebrecht, “no fueron las ideales”.

Además, afirmó que el Instituto de Medicina Legal no puede determinar si Pizano murió o no por envenenamiento por cianuro, puesto que no fueron quienes realizaron la necropsia.

Esta información contrasta con la entregada en la primera rueda de prensa hace un mes, en la que Valdés sostuvo, como en la entrevista radial, que no se halló cianuro, pero no especificó que las muestras no eran ideales y que Medicina Legal no podría asegurar las causas reales de la muerte de Pizano.

“Tenemos la certeza de que no se halló cianuro en los tejidos de la muestra. Medicina Legal no hizo la necropsia, se enteró de la muerte días después con el cuerpo incinerado. No damos fe de la causa de la muerte de Pizano”, declaró el director Valdés.

Con estas afirmaciones se concluye que Medicina Legal no puede asegurar las causas de la muerte de Jorge Enrique Pizano, testivo clave del caso Odebrecht que tiene salpicado al fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, porque tenía conocimiento de coimas y demás irregularidades de contratación de grandes obras de infraestructura en Colombia.

Estas declaraciones abren de nuevo la posibilidad de que Pizano haya sido asesinado.

El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses depende de la Fiscalía General de la Nación y este año tuvo un presupuesto de apropiación vigente de 222 mil 200 millones de pesos.