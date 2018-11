Destrabar obras: el reto de los responsables de las vías del país

Gil advierte que tiene 26 iniciativas que necesita destrabar y que algunas, como la Medellín-Quibdó, no tienen, en este momento, ni siquiera financiación. “El presupuesto de Invías para 2019 es 3,7 billones. El país necesita mucho más que eso. Pero si me garantizan estos recursos estoy seguro que concluimos esos 26 proyectos que se vienen ejecutando desde Pastrana, Uribe y Santos”.

“Mire, cuando fuimos a ver las obras de este contrato encontramos que ni siquiera el túnel principal estaba listo. El túnel principal no quedó terminado, está a medio camino. Los túneles cortos ni siquiera tenían intervenciones. Y muchas de las estructuras que están construidas quedaron mal. Cuando empezamos a revisar cimentaciones de puentes que debían estar a 20 metros, las hicieron de 10 metros. No los podemos poner a funcionar. Encontramos túneles que estaban hechos y se cerraron porque quedaron mal construidos”.

“Sí. Así es. Esa es una iniciativa privada que está en estudio en la ANI, pero hasta que no se adjudique, se haga el cierre financiero, no inician las obras. Estamos hablando de un año que tendremos la vía a cargo”.

“Él tiene la razón en la medida en que el departamento y el municipio tienen los recursos para garantizar la construcción del túnel. Ellos pusieron más de un billón de pesos y el túnel está en construcción, aunque está algo retrasado. Desafortunadamente, quedó el documento Conpes firmado, pero no tiene aprobación de vigencias futuras. Esto nos genera una situación muy delicada porque la Nación no puso los recursos para una obra que es prioritaria para poner en funcionamiento lo que está haciendo el departamento. ¿Cuánto dinero se necesita? En el Conpes aparecían 540 mil millones de pesos, con la actualización del diseño estamos hablando del orden de 1,2 billones de pesos”.

¿Cuáles son los riesgos que en este momento tienen las vías 4G?

“Los resumiría en una cosa y es que los problemas se han ido apilando durante varios años, de tal manera, que destrabarlos se complica por el paso del tiempo y por las obligaciones contractuales que se están incumpliendo”.

La ANI entregó un listado de las seis 4G que van bien: Girardot-Honda-Puerto Salgar; Cartagena-Barranquilla; Pacífico 2 y 3; Girardot-Cajamarca y Bogotá - Villavicencio, ¿por qué no se atreve y dice cuáles no lo dejan dormir?

“Por ahora no desecho ninguna, estamos tratando de sacarlas todas adelante. Pero, le digo la verdad, son muchas las que no me dejan dormir. Son muchas las que yo mismo me digo: ¿cómo voy a resolver este problema?”.

Dígame alguna...

“No. Necesito resolverlas y luego le cuento. Pero mire, de las 6 que están bien, hay dos en Antioquia, las cuales van a unir el departamento con Urabá. Van bien Pacífico 2 y 3, nos falta Pacífico 1 que está un poquito más atrasada, luego viene Mar 1 y 2, y avanzamos en puerto Antioquia y Pisisi”.

No cree que los plazos de Pacífico 2 y 3 todavía son lejanos, se entregarán en 2020, como para decir que van bien...

“Lo que pasa es que les faltan algunas obras grandes, entonces creo que el próximo año no van a estar listas, pero a finales de 2020 sí las vamos a entregar”.

¿Qué hará con Ruta del Sol 3, su proceso de caducidad no avanza?

“Esa es una de las grandes preguntas. Estoy tratando de que el concesionario consiga los recursos necesarios, los ponga y siga adelante, porque los dineros de la Nación están en un fideicomiso”.

¿Y la Ruta del Sol 1?

“Ya se terminaron las obras. Tenemos pendiente lo que estamos estructurando que es la segunda calzada Villeta-Guaduas”.

¿Hay algún tramo de la Ruta del Sol que tenga obra?

“Tenemos obras en algunos tramos de Bosconia hacia Plato y Ariguaní en el Cesar, ahí hay algunas intervenciones. Pero en el resto no hay”.

¿Cómo va la nueva concesión para Ruta del Sol 2?

“Es un proceso que apenas comenzó”.

¿Cuánto va a valer el nuevo proyecto?

“Considero que será entre 3 y 4 billones de pesos de inversión en capital”.

Sabemos que la gran apuesta del gobierno Santos en infraestructura fue la estructuración y puesta en marcha del paquete de 4G. ¿Cuál será la suya?

“No. Mi apuesta será la de completar las 4G y luego de eso avanzar en la conectividad regional. Por ejemplo, carreteras como Buga-Buenaventura y Malla Vial del Cauca. También falta Villeta-Guaduas y está pendiente Santuario-Caño Alegre. Nosotros realmente en carreteras tenemos pensado continuar con la intervención de la red básica establecida en el plan maestro de transporte intermodal”.

¿Cuál es la meta en cierres financieros?

“Estamos manejando otro concepto y es el de acceso a la financiación disponible ya que hay algunas vías que tienen cierre financiero, pero no tienen recursos. Pensamos que el país se ha dejado entretener con eso porque, obviamente, un cierre financiero siempre está sujeto a condiciones. Es decir, yo le garantizo la financiación si usted me cumple con tales condiciones, y luego hay que establecer requisitos de desembolso.

Por esa razón, hay algunas vías que pueden tener un aparente cierre financiero y la verdad es que no han tenido ningún desembolso, mientras que hay otras que sí tienen desembolsos, pero no tienen obra. Por eso estoy hablando de financiación disponible”.

También hay algunas que no tienen cierre financiero, pero sí tienen obra...

“Sí. Tienen obra porque trabajan con capital propio, por ejemplo, una es Girardot-Ibagué-Cajamarca, que tiene financiación disponible. También está Neiva-Girardot, tiene cierre financiero, no tiene desembolsos, no tiene financiación disponible, pero va en obra en un 15 % con capital propio”.

Después del escándalo de Odebrecht, ¿hay confianza inversionista?

“Estamos tratando de resolver ese lío, pero realmente ahí todos somos víctimas, los bancos también y no ha sido fácil desbloquearles el dinero o llegar a un acuerdo con ellos a ver si se puede reconocer parte de la deuda que la Ruta del Sol 2 tenía con los bancos”.

Entonces, ¿qué tareas tiene antes de que finalice el año?

“Me voy a concentrar en reactivar la gran mayoría de las 4G como podamos”.