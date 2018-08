Odisea de los venezolanos que atraviesan Colombia a pie

Los gobiernos de Ecuador y Perú tomaron la decisión de no dejar pasar a su territorio a ningún venezolano sin pasaporte, pero hace más de un año el Gobierno de Maduro no expide ese documento, tratando de evitar la salida masiva de sus connacionales. El director general de Migración Colombia, Christian Krüger Sarmiento, aseguró que esto “es castigar al pueblo por los errores de sus mandatarios, pues no podemos olvidar que los ciudadanos venezolanos están saliendo de su país no por gusto, sino por culpa de la política de expulsión que ha impuesto el señor Maduro”. Además, en Brasil, más de 1.200 venezolanos abandonaron el país después de que habitantes de Pacaraima, en el empobrecido estado brasileño de Roraima, los expulsaron de las tiendas de campaña donde dormían y quemaron sus objetos personales.