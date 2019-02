Paola Holguín y Augusto Rodríguez rindieron testimonio por “Petrovideo”

Los senadores Paola Andrea Holguín y Augusto Rodríguez asistieron a la Corte Suprema de Justicia para entregar sus testimonios en el denominado caso del ‘Petrovideo’, donde el senador de la Colombia Humana Gustavo Petro aparece recibiendo una cuantiosa suma de dinero.

Las diligencias, que se realizaron de manera reservada, tardaron cerca de una hora cada una. Al término de la audiencia Holguín aseguró que está “cumpliendo con la justicia, me llamaron hoy por el caso de Gustavo Petro. Nosotros firmamos una carta donde hicimos allegar unas pruebas y hoy me citaron y vengo a responder como me corresponde”.

El senador Augusto Rodríguez, por su parte, aseguró que conocía todo lo relacionado con las campañas que adelantaba Petro Urrego en su momento. “Lo que básicamente he dicho es que eso fue durante 2005 y no tiene ningún origen ilícito. Hay algunos intereses, porque el video fue llevado de pronto para obstaculizar y ponerle trabas a lo que hacía el doctor Petro en el caso Odebrecht”.

Por el denominado caso de ‘Petrovideo’ han rendido testimonio el abogado Abelardo de la Espriella, quien ratificó sus señalamientos en contra de Gustavo Petro, sobre que dicho dinero recibido era ilícito.

Del mismo modo, se escuchó a la senadora Paloma Valencia, quien fue la que expuso el material fílmico en medio de un debate político que se realizaba contra el fiscal General, Néstor Humberto Martínez, por el caso Odebrecht.

Sobre el video revelado, Petro en su momento reiteró que “no hay ningún hecho que estipule que se cometió un ilícito en ese video. Lo que sí es un delito es como le robaron el video a Juan Carlos Montes y por qué apareció en manos de la senadora Paloma Valencia”.