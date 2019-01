Papa recordó a las víctimas del atentado

El presidente de la República, Iván Duque, volvió a insistirle a Cuba que capture a los miembros del equipo negociador del Eln, sin respetar los protocolos firmados por el Estado colombiano, los países garantes y está guerrilla para el levantamiento de la mesa de diálogos. “Le exigimos respetuosamente al Gobierno de Cuba que esos criminales sean entregados a la justicia colombiana porque no existen protocolos para legitimar un acto de barbarie como el que se cometió. Lo que ocurrió hace unos días no es nada distinto a un hecho execrable, a un acto terrorista que no tiene ningún tipo de perdón”, aseguró Duque.