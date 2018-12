Para el CICR, en Colombia hay 5 conflictos armados

En el marco del Derecho Internacional Humanitario, un conflicto armado no internacional (interno) tiene al menos tres escenarios: Estado contra Fuerzas Armadas disidentes, Estado vs. grupo armado organizado o una confrontación entre dos o más grupos armados organizados.

Para el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), en Colombia hay cinco conflictos armados no internacionales, los que el Estado libra contra el Eln, Epl, Clan del Golfo y las disidencias de las Farc, a lo que se suma la lucha armada entre las guerrillas del Epl y Eln en la región de Catatumbo, Norte de Santander.

“Este escenario plantea múltiples desafíos. Quizás el más significativo es la opacidad sobre las actividades y el modus operandi de algunos de esos grupos, lo cual dificulta las labores del CICR en favor de las víctimas de los conflictos armados y otras situaciones de violencia”, explica el organismo internacional.

Agrega que “en efecto, el primer prerrequisito para trabajar en favor de quienes sufren los efectos de la violencia es conocer el marco jurídico aplicable, lo cual sienta, a su vez, bases para un diálogo tendiente a proteger a la población que padece sus efectos”.

Para Víctor de CurreaLugo, docente y experto en conflicto armado, el CICR está describiendo unos hallazgos, “no se los está inventando y tampoco le está dando algún reconocimiento internacional ni estatuto político a nadie”, por lo que la información revelada no busca alarmar, simplemente está identificando lo que ocurre en el país.

“Un conflicto armado interno no se mide en términos de qué tan grande o qué tan pequeño es, no es un asunto numérico, es más bien un problema de su esencia” explica el experto, quien agrega que el Derecho Internacional Humanitario “no pregunta si ellos tienen o no agenda política o es buena o mala, ese tipo de análisis no entra ahí. El CICR no está creando un conflicto, está calificando unos hechos basados en el Derecho Internacional Humanitario, tratados de los que Colombia hace parte”.