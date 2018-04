Partido de La U se la juega con Vargas Lleras

Pese a esto, ningún congresista quiere reconocer aún que ya tienen un pie en la campaña de Mejor Vargas Lleras. Juan Felipe Lemos , José David Name , Alfredo Deluque , Ángel Custodio Cabrera le dijeron a este diario que apenas se empieza a explorar el posible acuerdo, que ya está listo.

“Iragorri se reunió con Vargas y con Duque, pero este último le dijo que no le interesaba el respaldo del partido, pero sí el apoyo de quien se quisiera acercar. Eso se interpreta como un apoyo de carácter individual, al menudeo, y por eso Iragorri solo hablará ahora con Germán Vargas ”.

Sobre lo que ocurrió en el cónclave, el senador Jimmy Chamorro afirmó que había una mayoría con Vargas y una minoría que no y que la decisión “salomónica” fue empoderar al presidente del partido.

Así La U decida, de manera oficial respaldar a Vargas, los congresistas no tendrían problema por doble militancia porque sería una alianza política y no jurídica, es decir, el logo del partido no aparecería ya en la tarjeta electoral.

Así las cosas, algunos sectores que se han mostrado más afines a la campañas de Sergio Fajardo (Coalición Colombia) o a Iván Duque (Centro Democrático), podrían terminar migrando en solitario.

Según Liliana Gómez, docente de Comunicación Política de la U. Sergio Arboleda, al final, la política es un juego en el que a veces hay que arriesgar y ellos se arriesgan por la experiencia y por los votos que tienen ya asegurados los de Cambio Radical.

Según Nury Astrid Gómez, politóloga y especialista en Comunicación Política, La U siempre estará dividida en cuanto a su apoyo presidencial, puesto que Vargas tiene un importante respaldo de sectores más conservadores.