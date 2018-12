Liberalismo, al filo de convertirse en oposición para el Gobierno

Sin profundizar en los motivos ni formas, Chacón influyó en el hundimiento de la reforma y no es la primera vez que presenta actitudes similares. En 2012 integró la comisión de conciliación que analizaba la reforma de la rama judicial, la cual añadió varios “micos” y obligó al gobierno de Juan Manuel Santos a desistir de la propuesta.

Sus palabras no cayeron bien en el Partido Liberal, el cual, a través de su cuenta oficial de Twitter, ese mismo día, publicó la pregunta: Señor presidente Iván Duque , ¿en algún momento le he pedido algún cargo, algún puesto en su gobierno? La pregunta estaba firmada por el expresidente César Gaviria .

Sobre la pregunta del Partido Liberal al presidente Duque en redes sociales, Mauricio Gómez Amín, senador liberal, le dijo a EL COLOMBIANO que “el expresidente Gaviria lo hizo porque hay mucho ruido en la calle y por las palabras de la ministra Borrero. Ni el partido ni Gaviria piden puestos, no condicionamos nada. Nosotros nos debemos al país y no al presidente Duque”.

Añadió que faltó comunicar mejor la reforma a la justicia e invitó a la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, a que sirva de puente para que no fracase la próxima vez. “La ministra Borrero cometió el error de pelear de tú a tú con el presidente de la Cámara, ella sabe de justicia, pero poco de relaciones interpersonales. No supo decir qué era lo que quería el Gobierno, ni lo concertaron con las altas cortes. Siempre estamos dispuestos a votar la reforma pero no así, a los atropellos”.

Para el coordinador de la Maestría en Estudios Políticos de la UPB, José Olimpo Suárez, “el expresidente Gaviria está jugando duro para legitimarse como jefe de lo que quedó de Partido Liberal. Juega con el Gobierno. Chacón comenzó con actitud positiva frente al Gobierno y fue evidente que los ataques llegaron por órdenes de Gaviria, que busca sumar puntos porque el ejecutivo entrará a negociar con los partidos y van a tener que hablar con él, incluso antes que con el Partido Conservador”.

Héctor Riveros, director del Instituto de Pensamiento Liberal, dijo que el problema radica en que Duque no cambió la mermelada por nada. “Hay que cambiarla por algo, pero no por un pacto de adhesión que es lo único que ha ofrecido. En todo el mundo funcionan la coparticipación para definir políticas públicas, pero aquí estamos como cuando dos niños salen a bailar, no saben qué hacer. Así es la relación con el Gobierno”.