Abortos forzosos en las Farc ya están ante jueces

En las manos del magistrado Juan Guillermo Cárdenas , de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, está la decisión de incluir o no en la sentencia contra Elda Neyis Mosquera , conocida como “Karina”, excomandante del Frente 47 de las Farc, y ocho hombres también desmovilizados de esa insurgencia, los abortos forzados contra sus compañeras de filas como crimen de guerra.

“Hemos trabajado el aborto forzado desde hace varios años, precisamente porque somos una organización que defendemos el derecho de las mujeres a decidir si quieren tener hijos o no. Es un derecho que debe ser garantizado en tiempos de paz y de guerra. Con el aborto forzado se están violando derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, pero, además, en este contexto de conflicto, es un crimen de guerra y es una grave violación a los derechos humanos y cuando se reconoce así surge la obligación de reparar a las víctimas. Nos interesamos en este caso, particularmente, cuando ‘Karina’ reconoció haber practicado abortos forzosos en la guerrilla”.

“Hemos estado pendientes de este proceso casi desde el inicio y, de hecho, ya habíamos participado con otra intervención escrita en la que le dijimos al Tribunal lo que creemos que pasa con el aborto forzado. En esta ocasión reiteramos nuestro argumento, pero además le dijimos cómo tienen que ser las reparaciones para estas víctimas (ver claves). Acudimos como expertas, no somos parte del proceso, no representamos a las víctimas, no somos intervinientes, sino que damos una opinión para enriquecer el debate jurídico y darles más elementos a los magistrados”.