Actos terroristas ahondan crisis con el Eln en la mesa de Quito

La época electoral parece despertar el ánimo de protagonismo de los grupos armados ilegales. En menos de 24 horas, entre la mañana del sábado y la madrugada del domingo, tres atentados alteraron la tranquilidad de Barranquilla y Soledad (Atlántico) y del municipio de Santa Rosa del Sur (Bolívar).

El ataque más reciente contra una estación de la Institución se había registrado el 17 de diciembre, en Convención, Norte de Santander. Dejó heridos a dos policías.

Aunque hay un capturado, presentado ayer ante un juez de control de garantías, y otros dos sospechosos identificados, aún no es claro qué grupo delincuencial es el responsable de los ataques, dirigidos contra la Policía, y que hasta el momento provocaron la muerte de siete uniformados y heridas a otros 41.

La pregunta que hace eco en las autoridades y tiene preocupadas a las comunidades de esa región del país, es quién ordenó los ataques. Aunque la respuesta no es clara, los analistas consideran que sería una presión ejercida por el Eln, ante la parálisis en la mesa de diálogos de Quito (Ecuador) y el fin del cese de hostilidades. El Sur de Bolívar, donde ocurrió el tercer atentado, es área habitual del Eln.

Las dudas cobran fuerza debido al comunicado del Eln en el que se hace responsable del atentado, y en el que indica que “no hay un día en el que no ocurra un atentado contra la dignidad y la vida de los habitantes de la llamada ‘capital de vida’ y de las ciudades de Colombia, por parte de la fuerza pública, demostrando que su función es defender los intereses de los ricos y poderosos”.

La Fiscalía, consultada por este diario, asegura que no hay un pronunciamiento oficial de la guerrilla y que revisa la “autenticidad” del texto, aunque otras fuentes, cercanas a la mesa de Quito, destacaron que este sí es un canal empleado por integrantes del grupo guerrillero, aunque no hace parte de sus “medios oficiales”. Anoche, la página en la cual se colgó el comunicado ya no existía.

“Como analista, creo que esta mesa no va más, como facilitador, desearía que siguiera”, manifestó Luis Eduardo Celis, quien ha sido facilitador informal del proceso.