Acuerdo no acabó reclutamiento ni ejecuciones extrajudiciales

Uno de los puntos más polémicos sobre los que se centró la atención en el Acuerdo entre el Gobierno y las Farc, fue la desvinculación de la totalidad de los menores de edad de las filas guerrilleras y, por esa vía, por primera vez un organismo multilateral reconoció que el grupo guerrillero no entregó a todos los niños que estaban en sus filas al momento de la dejación de armas, para restablecerles sus derechos.

Así como lo denunció EL COLOMBIANO, el 18 de octubre de 2016, con el artículo “De Farc estarían saliendo menores a cuenta gotas y sin registro”, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), explicó en su informe anual que antes de la entrega de 135 menores de edad, realizada con el acompañamiento de Unicef, recibió información sobre la desvinculación informal de niños en Cauca, Caquetá y Meta.

“Aquellos que han decidido regresar a sus familias, la cual ha sido la opción mas recurrida, se encuentran con falta de acceso a la salud y a la educación, lo cual es frecuente en las zonas rurales de Colombia”, señala el documento.

De acuerdo con Luz Alcira Granada, de Save the Children (organización que lucha por los derechos de los niños), muchos de estos pequeños no pudieron pasar por el proceso de restablecimiento de derechos, las comunidades no estaban preparadas para recibirlos y no tuvieron el acompañamiento psicosocial necesario para disfrutar de lo que les queda de infancia.

Además, dice la experta, llegaban muy desubicados a la vida civil y se convirtieron en carne de cañón para nuevos grupos armados ilegales presentes en los territorios.

La OACNUDH agregó que tuvo noticias de sus agentes en terreno acerca de que el reclutamiento ilícito de menores de edad se siguió presentando por otros actores ilegales en zonas que en el pasado fueron dominadas por las Farc, especialmente el Eln y organizaciones criminales.

Según el Gobierno Nacional el fenómeno de reclutamiento forzado de menores de edad ha disminuido y en gran parte es gracias al acuerdo con las Farc. Según Paula Gaviria, consejera presidencial para los Derechos Humanos, en 2013 se registraron 279 casos, 50 en 2016 y 31 en 2017, lo que representa un descenso del 89%.