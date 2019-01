El tiempo perdido en protección de líderes sociales en el país

Más en Gobierno Duque

Un informe realizado por la Fundación Ideas para la Paz, en el que evaluaron los primeros 100 días del Gobierno de Iván Duque, se asegura que “al comparar los tres primeros meses del nuevo gobierno (agosto a octubre de 2018) con el mismo periodo del año anterior, se evidencia que las agresiones a líderes sociales se triplicaron y los homicidios se duplicaron”. (Ver Gráfico)

Esa misma ONG celebró las primeras medidas tomadas por el ejecutivo, entre ellas la firma del Pacto por la vida y la protección de líderes sociales y las personas defensoras de Derechos Humanos, en el que también se comprometieron el procurador Fernando Carrillo; la vicefiscal. María Paulina Riveros, y el Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret.

Sin embargo, el informe puso de manifiesto que “las organizaciones defensoras de derechos humanos han manifestado preocupación por la falta de claridad sobre los mecanismos de participación para la elaboración de esta política y el desconocimiento de los espacios de diálogo que se tenían con el Gobierno anterior. También hay cuestionamientos sobre quién asumirá el liderazgo de este tema, siendo el Ministerio del Interior el llamado a asumir esta responsabilidad”.

La actuación del Estado

Esta fue una de las primeras situaciones problemáticas atendidas por el Gobierno de Iván Duque. La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, le dijo a EL COLOMBIANO que recién elegido el mandatario se reunió con el defensor Negret para conocer al detalle cómo el funcionamiento de la atención de alertas tempranas.

“Tratamos de buscar primero que el Estado se ponga de acuerdo. Es decir: la Defensoría, la Procuraduría y la Fiscalía que juegan un papel importante en la investigación y el esclarecimiento de delitos. El gobierno a través de la protección que está en cabeza de la policía y de la UNP. Sacamos un plan de acción oportuno, el Presidente firmó los decretos hace pocas semanas y ya se está caminando en ese plan de acción”, explicó la ministra.

Para ello el Gobierno preparó el Decreto 2137, del 19 de noviembre de 2018, para la creación de la Comisión Intersectorial para el Desarrollo del Plan de Acción Oportuna, PAO, para defensores de derechos humanos, líderes sociales, comunales y periodistas (ver Claves).

De ella harán parte, los ministerios del Interior, Defensa y Justicia, el comandante de Fuerzas Militares, los directores de la Policía y de la UNP, el Comisionado para la Paz, la Fiscalía, la Procuraduría, entre otras instituciones del Estado.

De acuerdo con la explicación, los consejos de evaluación del riesgo se realizarán en las regiones. Los funcionarios se desplazarán hasta los territorios más afectados por el conflicto, aunque no sea una tarea fácil.

Así lo ha solicitado Negret: “Tenemos que ir a terreno, llegar como lo hacen en esas zonas: en panga, a caballo, en mula. Lo importante no es ponernos de acuerdo en una cifra, en las 25 misiones humanitarias que he hecho, no me encuentro sin o a los líderes sociales, a las iglesias católica y cristianas, a la gente de la Mapp OEA, a las Naciones Unidas”.

Los líderes en las regiones se sienten abandonados, creen que su grito es mudo o que la sociedad es sorda. Dicen que los están exterminando. Ruegan que al fin a su territorio llegue la paz que les prometieron, convertida en desarrollo y seguridad.