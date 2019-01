¿Eln reclutó a los Caparrapos en Bajo Cauca?

Según el oficial la banda de “los Caparrapos”, al ver que podía ser inferior al Clan del Golfo, le hace la propuesta al Eln y esa guerrilla “los recluta en sus filas. Son más de 150 delincuentes y por eso hay preocupación. El Eln pasó de tener 32 terroristas a casi 200 en esa zona de Antioquia”.

Agrega que esa alianza también incluye a las disidencias de las Farc que están en el norte de Antioquia y sur de Córdoba. Su principal objetivo, además de las rentas ilegales, es combatir a la gente de alias Otoniel.

No obstante, ese tipo de alianzas no son naturales en esta guerrilla, Carlos Arturo Velandia, exmiembro de esa organización y asesor de paz explicó que “una alianza con Caparrapos no encaja en las normas ni en las costumbres del ELN. En caso de que fuese cierta, las estructuras comprometidas estarían violando normas internas, y enviarían un mensaje nefasto a las comunidades”.