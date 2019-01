Circular roja contra el segundo exnegociador del Eln en Cuba

Un día después de que la Fiscalía reactivó las órdenes de captura en contra de los integrantes del Eln que hacían parte de la mesa de negociación de esa guerrilla, la Interpol emitió una nueva circular roja. La medida es contra Víctor Orlando Cubides, a quien se conoce con el nombre de ‘Aureliano Carbonell’.

De acuerdo con la ficha de Interpol, Carbonell es buscado en los 192 países miembros de esa organización por los delitos de homicidio, terrorismo y lesiones.

La circular roja también pesa sobre Israel Ramírez Pineda, alias ‘Pablo Beltrán’; Nicolás Rodriguez Bautista, ‘Gabino’, Gustavo Giraldo, ‘Pablito’, y Manuel Gustavo Martínez, alias ‘Gustavo Martínez’ o ‘Pablo Tejada’

Carbonell actualmente permanece en Cuba, país al que el presidente Duque le ha solicitado procedan con su extradición y la de los demás miembros del equipo negociador que dispuso esa guerrilla para llegar a una salida negociada del conflicto.

Las órdenes de captura y las consiguientes circulares de la Interpol se emitieron luego de que esa guerrilla se atribuyó el atentado contra la escuela General Santander de la Policía perpetrado el jueves anterior y que dejó 21 personas muertas.

Sin embargo, uno de los puntos de discordia frente a este tema obedece a los protocolos de rompimiento de la mesa que en su momento se pactaron. Para el Gobierno Duque dichos protocolos no tienen validez toda vez que no fue con este mandatario con quien se suscribieron y por tanto no hay razón para mantenerlos.