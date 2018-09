Combates entre Ejército y Eln crean pánico en comunidad indígena de Murindó

El alcalde de Murindó (Antioquia), Jorge Maturana Úsuga, confirmó, en diálogo con EL COLOMBIANO, que en la mañana de este jueves se presentó un combate entre el Ejército Nacional y hombres del Eln en territorio del resguardo indígena Río Murindó.

Los enfrentamientos iniciaron a eso de las 11:45 de la mañana y se extendieron por lo menos por una hora. El gobernador de esa comunidad étnica le confirmó al alcalde que no resultaron heridos civiles, sin embargo, “los indígenas tienen mucho pánico y piensan desplazarse”.

De acuerdo con Maturana, en el territorio afectado habitan cerca de 80 indígenas, pero en todo el resguardo hay aproximadamente 800 y la distancia con la cabecera municipal es de seis o siete horas por río.

“En este momento con el Ejército no me he comunicado porque no tienen señal, pero mañana tengo convocado un consejo de seguridad por la mañana para tener información más precisa”, concluyó el alcalde.