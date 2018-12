Los indígenas, una deuda en protección de Derechos Humanos

Crímenes no prescribirán

“A partir de hoy no habrá prescripción de cerca de 700 procesos que adelantamos sobre crímenes de Estado, lesa humanidad, violación DD. HH., masacres, magnicidios”, sostuvo el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, quien aclaró que había una tesis en la Procuraduría según la cual después de 12 años los casos sobre violaciones a los derechos humanos no se podían investigar, pero aclaró que esa tesis ya no se aplicará.