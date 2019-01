Duque pide a países ayuda para capturar a miembros del Eln

El presidente de la República, Iván Duque Márquez, al dar su saludo al cuerpo diplomático acreditado en Colombia, hizo un llamado a toda la comunidad internacional para que colabore con el Estado en la captura de los miembros del Eln que tienen circular roja de la Interpol.

“Hago este llamado para que en un gesto amistoso con Colombia se haga justicia. Entiendo que se pueden haber presentado en el pasado condiciones que abrieron algo de interés y de colaboración para que los miembros de esa organización hicieran un proceso de desmovilización y de reinserción, pero no puedo ser hipócrita Con la comunidad internacional”, dijo el presidente.

Duque añadió que cuando llegó a la Presidencia tenía “toda la voluntad” de poder negociar con esta guerrilla, pero cuando hicieron la revisión se dieron cuenta de que en los 17 meses de conversación con el Gobierno anterior esta guerrilla había cometido más de 111 asesinatos, más de 400 actos de terrorismos y varios secuestros.

En este sentido, el mandatario aseguró que esta fue la razón por la que desde un principio le dejó claro al Eln que su Gobierno nunca avanzaría en ningún tipo de conversación si no se daba la liberación de todos los secuestrados y el fin de todos los actos criminales. Aseguró que la violencia no es el camino para acceder a ningún tipo de tratamiento por parte del Estado.

“Nuestro Gobierno no procederá jamás buscando ceses al fuego bilaterales porque yo no voy a homologar a los que defienden la Constitución por un mandato legítimo con los que la quieren fracturar y pisotear. Defenderé siempre la idea de que el Estado no puede rehusarse jamás a proteger la vida, honra y bienes de todos los colombianos”, agregó el presidente.