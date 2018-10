“El Paisa” no le dio la cara a la Justicia para la Paz

Hasta las 5:30 de la tarde de ayer, cuatro excomandantes no se habían comunicado con la JEP, y sus solicitudes podrían llegar hasta la media noche por los canales virtuales dispuestos para ello.

Vencido el término para entregar informes sobre la reincorporación y el compromiso con el régimen de condicionalidad, el excomandante de la Columna Móvil Teófilo Forero (la unidad élite de las Farc, señalada de cometer atentados como el del Club El Nogal y de ser la más narcotraficante, al punto de haber reemplazado al Cartel de Medellín), no entregó ningún documento, por lo que la Sala de Reconocimiento de esa Jurisdicción podría abrirle un incidente de incumplimiento.

H ernán Darío Velásquez Saldarriaga , conocido como “El Paisa”, no compareció ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), según Diego Martínez , abogado de varios exmiembros de las Farc.

A la JEP llegaron este martes los informes de 18 personas, entre ellos: “Timochenko”, “Iván Márquez”, “Romaña”, “Marcos Calarcá”, “Carlos Antonio Lozada”, “Fabián Ramírez”, y “Jesús Santrich”.

“Esto se hizo pese a que técnicamente no se ha vencido el plazo para entregar los informes, ya que las notificaciones se hicieron dos y tres días después del anuncio de la JEP, por lo que en realidad vencería el próximo jueves”, argumentó el abogado.

Otros pidieron plazo

8 de los 31 excomandantes guerrilleros obligados a presentar informes pidieron prórroga para entregar los documentos, ya que no hay abogados en el Sistema Autónomo de Asesoría Defensa (SAAD) que ejerzan su representación.

EL COLOMBIANO anticipó que este podría ser un problema a la hora de comparecer, ya que, por problemas presupuestales durante el cambio de gobierno, los contratos con los siete abogados del SAAD se habían interrumpido, y solo volverían a vincularse con la partida presupuestal que entregó el Ministerio de Hacienda, hace apenas dos semanas.

El viernes pasado, Harvey Suárez, subsecretario ejecutivo de la JEP explicó que “con los recursos de inversión se están renovando los contratos, de tal manera que a partir de la próxima semana (esta) estarán disponibles”.

Por eso es que Miguel Ceballos, alto comisionado para la Paz, la Legalidad y la Convivencia, expresó que “los exmiembros de las Farc que no se han presentado ante la JEP no tienen excusas para no realizar este trámite, debido a que el Gobierno Nacional desembolsó 2.500 millones de pesos para cubrir su asesoría jurídica”.

De acuerdo con Ceballos, el Ejecutivo giró suficientes recursos para la contratación de siete abogados y garantizar el funcionamiento de la JEP en lo que resta del año.

A lo que el presidente Iván Duque añadió: “La JEP tiene que cumplir su deber y certificar rápidamente si las personas que no se están presentando a los llamados están o no están en el proceso, y si no están y a la vez están en actividades ilegales, tendrán que ser llevados a la justicia ordinaria”.

La JEP revisará la documentación y tomará decisiones al respecto una vez consolide la información recibida.