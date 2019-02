“El Paisa”, todavía en etapa de verificación

En Caquetá se busca a Hernán Darío Velásquez Saldarriaga, “el Paisa”, por río y tierra. Una comisión de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), que es la Fiscalía de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), se fue a buscarlo a Miravalle, Espacio Territorial de Capacitación y Normalización que Velásquez dejó el año pasado.

“El objetivo será realizar entrevistas y recaudar información que permitan determinar desplazamientos y lugares de ubicación conocidos del exjefe de las Farc”, señaló Giovanni Álvarez Santoyo, director de la UIA.

Si esta comisión encuentra a “el Paisa”, dijo Álvarez, no lo aprehenderá “sino que verificará qué actividades está haciendo y si está cumpliendo con las obligaciones adquiridas tras la desmovilización”.

Esto, a pesar de que este excomandante guerrillero no da cara ante la JEP desde julio del año pasado, cuando fue llamado a comparecer en el caso 001 sobre secuestro.

La jurisdicción aún no ha tomado una decisión sobre el incidente de verificación del cumplimiento abierto desde octubre pasado (proceso con el que la JEP determina si un compareciente cumple o no el régimen de condicionalidad que consiste en decir la verdad, reparar a las víctimas y no volver a delinquir).

Las pruebas apenas se están allegado por las partes requeridas: al Consejo Nacional de Reincorporación, a la Agencia de Normalización y Reincorporación, a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, a la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la implementación del Acuerdo, el Ministerio de Defensa, al Ejército, la Policía, la Fiscalía, que tienen un plazo de 15 días hábiles, desde el 26 de enero, para responder por escrito.

Si terminado el incidente, la JEP considera que Velásquez no ha cumplido, su caso pasará a la justicia ordinaria, que reactivará las ordenes de captura que pesan en su contra.