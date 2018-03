Eln, sin datos claros de sus integrantes

No obstante, Pablo Beltrán, jefe negociador del Eln, le dijo a EL COLOMBIANO que los militares usan cifras muy por debajo de lo que en realidad es el Eln, en un afán de minimizar a su enemigo.

Lo disímil de los datos se da, según los analistas, porque la Fuerza Pública no ha llegado a tocar de fondo al Eln. Para Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, el Ejército neutraliza bases de simpatizantes y de apoyo del Eln, basados en ese “viejo concepto” de redes de apoyo al terrorismo.

Dice Ávila que la mayoría de los capturados son liberados después, porque se vencen los términos sin encontrar las pruebas que de verdad los vinculen con la guerrilla.

Sin embargo, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, asegura que “en esa cifra hay cabecillas, mandos medios, milicianos. Hemos identificado ciudadanos venezolanos haciendo atentados terroristas en nombre del Eln, hemos detectado reclutamiento forzado de venezolanos en Arauca, y eso nos preocupa, pero al Eln se le ha neutralizado el 12 % de su fuerza armada en estos meses del 2018”.

Por su parte, Luis Eduardo Celis, asesor de Posconflicto de la Redprodepaz, cree como Ávila que las neutralizaciones no se dan en quienes deben hacerse: “La columna de una estructura armada son sus mandos medios y operativos, si no logras golpearlos realmente la afectación no es importante”.

Celis advierte que el Eln tiene una capacidad “impresionante” de regeneración, y si la Fuerza Pública quiere atacarlos debe concentrarse en afectar sus finanzas, sacarlos del territorio, que no puedan tener contacto con las comunidades, así es como se les debilita.